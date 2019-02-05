Маникюр на квадратную форму ногтей: лучшие дизайны

Существует несколько тонов, которые идеально подойдут для квадратной формы ногтей. Это должны быть нежные, пастельные, спокойные, теплые тона, а также классические - красный, синий и черный. Если делать лунный френч - акцент стоит сделать не на кончик ногтя, а прикорневую зону. Вот подборка лучших вариантов маникюра на квадратную форму ногтей: