Маникюр на квадратную форму ногтей: лучшие дизайны

Для современных девушек важна практичность и надежность. Именно поэтому многие выбирают именно квадратную форму ногтей. Она не ломается и актуальна в 2019 году, пишет Ivona.
Есть несколько видов квадратного маникюра:
- Квадратно-овальная форма;
- Квадрат с четкими углами;
- Квадрат с закругленными углами.
Существует несколько тонов, которые идеально подойдут для квадратной формы ногтей. Это должны быть нежные, пастельные, спокойные, теплые тона, а также классические - красный, синий и черный. Если делать лунный френч - акцент стоит сделать не на кончик ногтя, а прикорневую зону. Вот подборка лучших вариантов маникюра на квадратную форму ногтей: