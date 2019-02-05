Ср, 6.02.2019

Маникюр на квадратную форму ногтей: лучшие дизайны

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Маникюр

ФОТО: Instagram

Для современных девушек важна практичность и надежность. Именно поэтому многие выбирают именно квадратную форму ногтей. Она не ломается и актуальна в 2019 году, пишет Ivona.

Есть несколько видов квадратного маникюра:

  • Квадратно-овальная форма;
  • Квадрат с четкими углами;
  • Квадрат с закругленными углами. 

Существует несколько тонов, которые идеально подойдут для квадратной формы ногтей. Это должны быть нежные, пастельные, спокойные, теплые тона, а также классические - красный, синий и черный. Если делать лунный френч - акцент стоит сделать не на кончик ногтя, а прикорневую зону. Вот подборка лучших вариантов маникюра на квадратную форму ногтей:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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