Ср, 6.02.2019
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  • ТОП - 5 продуктов, которые улучшат качество секса

ТОП - 5 продуктов, которые улучшат качество секса

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Женщина с перчиком. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Murat Subatli / PantherMedia / Murat Subatli

Еда является определяющим фактором нашего здоровья и очень влияет на организм. Правильное питание может помочь предотвратить болезни и укрепить нашу иммунную систему. Также еда влияет на качество сексуальной жизни, пишет Ivona. Список продуктов, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы улучшить интимную жизнь. 

  • Шоколад

Шоколад содержит биоактивные компоненты под названием флавонол. Ученые Университета Сан-Франциско утверждают, что флавонол в шоколаде способствуют восстановлению кровеносных сосудов и способствуют распределению крови в организме, что благоприятно влияет на выносливость во время полового акта.

  • Цитрусовые

Витамин С помогает защитить клетки оксида азота и молекулы L-арганин, которые способствует выносливости .

  • Индейка

Как рыба и красное мясо, индейка содержит большое количество цитруллина. Исследование, проведенное Университетом Ататюрка в Турции, показало, что потребление большего количества этой аминокислоты помогает снизить усталость при длительных физических нагрузках. Поэтому это отличный вариант для поддержания  кровотока в половых органах.

  • Женьшень

Женьшень является афродизиаком – это научно доказано.  Если принимать его в течение нескольких недель, то он помогает мужчинам продержаться дольше в постели и серьезно повышает общую работоспособность. Кроме того, дополнительные исследования показали, что женьшень повышает уровень тестостерона и увеличивает циркуляцию крови.

«Женьшень используется для лечения эректильной дисфункции. Он способствует расслаблению гладких мышц в половом члене, повышает уровень дофамина и увеличивает давление на кавернозные нервы полового члена », - объясняет доктор Чарльз Уокер, доцент урологии в Йельском университете, в одном из исследований.

Корица 

Сладкий запах очень популярен как в кулинарном мире, так и при производстве косметики. Тем не менее, использование ее в качестве добавки в пищу также приносит пользу организму. Корица стимулирует кровоснабжение, что положительно влияет на качество оргазма.

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