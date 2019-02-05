ТОП - 5 продуктов, которые улучшат качество секса

Шоколад

Шоколад содержит биоактивные компоненты под названием флавонол. Ученые Университета Сан-Франциско утверждают, что флавонол в шоколаде способствуют восстановлению кровеносных сосудов и способствуют распределению крови в организме, что благоприятно влияет на выносливость во время полового акта.

Цитрусовые

Витамин С помогает защитить клетки оксида азота и молекулы L-арганин, которые способствует выносливости .

Индейка

Как рыба и красное мясо, индейка содержит большое количество цитруллина. Исследование, проведенное Университетом Ататюрка в Турции, показало, что потребление большего количества этой аминокислоты помогает снизить усталость при длительных физических нагрузках. Поэтому это отличный вариант для поддержания кровотока в половых органах.

Женьшень

Женьшень является афродизиаком – это научно доказано. Если принимать его в течение нескольких недель, то он помогает мужчинам продержаться дольше в постели и серьезно повышает общую работоспособность. Кроме того, дополнительные исследования показали, что женьшень повышает уровень тестостерона и увеличивает циркуляцию крови.

«Женьшень используется для лечения эректильной дисфункции. Он способствует расслаблению гладких мышц в половом члене, повышает уровень дофамина и увеличивает давление на кавернозные нервы полового члена », - объясняет доктор Чарльз Уокер, доцент урологии в Йельском университете, в одном из исследований.

Корица