Что такое фотоотбеливание зубов: участвуй в розыгрыше и удивись невероятному результату процедуры!

Если вы хотите отбелить зубы безопасно и быстро, то лучшего варианта не найти. Фотоотбеливание проводится поэтапно, что даёт возможность контролировать интенсивность и длительность воздействия компонентов системы на эмаль.

Суть метода заключается в следующем: на поверхность зубов пациента наносится отбеливающий состав в виде геля.

Обычно отбеливание проводится в три этапа по 15-20 минут. При этом отработанный гель каждый раз тщательно убирается, а на его место наносят новый слой. После процедуры возможно ощущение повышенной чувствительности зубов, которое исчезает буквально за 1-2 дня. В этот период пациентам рекомендуют так называемую «прозрачную диету», то есть воздерживаться от приёма пищи, имеющей яркую окраску, в том числе от кофе, чёрного чая и сигарет.

Этапы процедуры фотоотбеливания

На щёки и губы закрепляются защитные приспособления.

На эмаль тонким слоем наносится отбеливающий гель.

В течение 15-20 минут проводится облучение с помощью лампы.

«Отработанный» гель тщательно удаляется.

Преимущества фотоотбеливания

Фотоотбеливание – оптимальный вариант осветления, независимо от того, какие критерии более важны для пациента: эффективность, безопасность, стойкость результата.

Преимущества метода:

получение быстрого и стойкого результата;

максимально возможный эффект – от 4 до 10 тонов;

короткая продолжительность процедуры (около часа);

отсутствие риска повреждения эмали;

безболезненность;

минимальный перечень противопоказаний.

Противопоказания к фотоотбеливанию

Возраст до 18 лет;

заболевания и дефекты зубов (кариес, сколы, трещины);

беременность и период кормления грудью;

аллергия на компоненты отбеливающего геля.

Следует знать, что пломбы, виниры и коронки не подаются фотоотбеливанию.

В период стабилизации белизны (до 7 дней) необходимо:

воздерживаться от приёма слишком горячей и холодной пищи и напитков;

не употреблять продукты с красящими веществами;

использовать зубные пасты и ополаскиватели с минеральными компонентами (для восстановления верхнего слоя эмали).

Фото «до» и «после» фоотбеливания зубов (салон Art Med Studio):

ФОТО: Art Med Studio

ФОТО: Art Med Studio

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