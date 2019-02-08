Что такое фотоотбеливание зубов: участвуй в розыгрыше и удивись невероятному результату процедуры!

Фотоотбеливание –это процедура по осветлению зубов, при которой частицы отбеливающего геля активируются путём светового воздействия. Такой метод не предназначен для домашнего применения, поскольку для получения эффекта используются профессиональное оборудование (лампа для отбеливания зубов) и специальные гели.
Если вы хотите отбелить зубы безопасно и быстро, то лучшего варианта не найти. Фотоотбеливание проводится поэтапно, что даёт возможность контролировать интенсивность и длительность воздействия компонентов системы на эмаль.
Суть метода заключается в следующем: на поверхность зубов пациента наносится отбеливающий состав в виде геля.
Обычно отбеливание проводится в три этапа по 15-20 минут. При этом отработанный гель каждый раз тщательно убирается, а на его место наносят новый слой. После процедуры возможно ощущение повышенной чувствительности зубов, которое исчезает буквально за 1-2 дня. В этот период пациентам рекомендуют так называемую «прозрачную диету», то есть воздерживаться от приёма пищи, имеющей яркую окраску, в том числе от кофе, чёрного чая и сигарет.
Этапы процедуры фотоотбеливания
- На щёки и губы закрепляются защитные приспособления.
- На эмаль тонким слоем наносится отбеливающий гель.
- В течение 15-20 минут проводится облучение с помощью лампы.
- «Отработанный» гель тщательно удаляется.
Преимущества фотоотбеливания
Фотоотбеливание – оптимальный вариант осветления, независимо от того, какие критерии более важны для пациента: эффективность, безопасность, стойкость результата.
Преимущества метода:
- получение быстрого и стойкого результата;
- максимально возможный эффект – от 4 до 10 тонов;
- короткая продолжительность процедуры (около часа);
- отсутствие риска повреждения эмали;
- безболезненность;
- минимальный перечень противопоказаний.
Противопоказания к фотоотбеливанию
- Возраст до 18 лет;
- заболевания и дефекты зубов (кариес, сколы, трещины);
- беременность и период кормления грудью;
- аллергия на компоненты отбеливающего геля.
- Следует знать, что пломбы, виниры и коронки не подаются фотоотбеливанию.
В период стабилизации белизны (до 7 дней) необходимо:
- воздерживаться от приёма слишком горячей и холодной пищи и напитков;
- не употреблять продукты с красящими веществами;
- использовать зубные пасты и ополаскиватели с минеральными компонентами (для восстановления верхнего слоя эмали).
Фото «до» и «после» фоотбеливания зубов (салон Art Med Studio):
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