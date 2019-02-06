Winter Fashion Showcase 2019 пройдет по-царски!

16 февраля в ресторане “Restoran Tsaar”, на грандиозной вечеринке Winter Fashion Showcase 2019 гости окунутся в атмосферу роскоши и великолепия эпохи королей.
Гости будут приятно удивлены не только модными показами, но и насыщенной шоу-программой с современным скрипачом-виртуозом Виктором Лайт - одним из самых востребованных артистов в бизнесе развлечений, специально приглашенный на мероприятие из России совместно с DJ Peterson.
В рамках мероприятия будет продемонстрирована новая коллекция вечерних и свадебных платьев премиум класса от салона SANTA Salong и одежда pret-à-porter от именитых итальянских брендов бутика Gallery Fashion Showroom. Украшения предоставит бренд K&B Jewelry.
Своё мастерство по прическам покажет стилист-парикмахер телепроекта «Mодный приговор», многократный призер международных конкурсов, Александра Эдельберг (Москва), за макияж отвечают ведущие визажисты Эстонии - Меелис Крик и Анна Изотова.
В этот вечер гостей ожидает море шампанского Moutard Methode Traditionnelle с красной икрой, изысканный и роскошный ужин a la Russe от шеф-повара ресторана “Restoran Tsaar”, в сопровождении водкой премиум класса Beluga.
На память — роскошные снимки от профессионального фотографа Яны Сорокиной и в финале вечера, по традиции, гостей ожидает лотерея от спонсоров мероприятия с роскошными подарками!
Продолжение вечера в ночном клубе Klubi Teater.
Winter Fashion Showcase 2019 — это мероприятие на высоте и в прямом, и в переносном смысле, наполненное роскошью, помпезностью и весельем.
Спонсоры мероприятия:
MV Group Distribution, Moutard Champagne, Beluga Noble Russian Vodka, Crustum pagarikoda, FlowerBox Estonia, GlamEst Make-up School, Allura Beauty Academy, Marju Karin Ilukabinet, La-Sincere Cosmetics, Kanga Boutique Avantgard, Prindi.me, Mirabella Grupp OÜ, Quintessence Haute Parfumerie, Aroomimeistrid, Astieks Komfort OÜ, Dr.Vranjes, Decus Clinic, Manor Models, Avektra OÜ.
Мероприятие проходит на эстонском и русском языках.
Количество мест ограничено!
БРОНИРОВАНИЕ билетов по email:
fashion.showcase.info@gmail.com