Пять ужасно ревнивых знаков Зодиака. Но они себе в этом не признаются!

Самые ревнивые знаки Зодиака

1. Близнецы

Внешне Близнецы не показывают, что они ревнуют, поэтому вам может показаться, что они никогда не испытывают этого чувства. Но в душе их бушует ураган. Их очень задевает, когда их вторая половинка любезничает с другими, но они это тщательно скрывают.

2. Скорпион

Скорпион ужасно ревнив, а всё это из-за синдрома собственника. Такие люди уверены, что если человек его выбрал, значит, он должен быть под его контролем. Быть со Скорпионом очень сложно.

3. Рыбы

Рыбы часто ревнуют из-за низкой самооценки. Просто они неуверены в себе и боятся, что вы уйдете от них к кому-то получше.

4. Рак

Так как Раки сами по себе склонны изменять, они боятся, что их вторая половинка будет поступать с ними так же. Им чудится измена партнера везде.

5. Телец

У Тельца очень богатое воображение, поэтому ему кажется, что вы изменяете ему со всеми, начиная от соседа, заканчивая продавцом в магазине. Посоветуйте своему возлюбленному побольше отдыхать и поменьше смотреть телевизор.