Пять ужасно ревнивых знаков Зодиака. Но они себе в этом не признаются!

Пока в одних семьях царит взаимопонимание и доверие, в других ревность рушит всё! Некоторые люди настолько боятся потерять своего партнера, что контролируют каждый его шаг. Им нужно знать, куда их половинка идёт, с кем, когда вернется, и при этом будут названивать каждые 20 минут. Психологи говорят, что ревность появляется из-за неуверенности в себе и другого ряда причин. Астрологи добавляют, что нужно также обращать внимание на знак Зодиака человека, пишет Fabiosa.
Самые ревнивые знаки Зодиака
1. Близнецы
Внешне Близнецы не показывают, что они ревнуют, поэтому вам может показаться, что они никогда не испытывают этого чувства. Но в душе их бушует ураган. Их очень задевает, когда их вторая половинка любезничает с другими, но они это тщательно скрывают.
2. Скорпион
Скорпион ужасно ревнив, а всё это из-за синдрома собственника. Такие люди уверены, что если человек его выбрал, значит, он должен быть под его контролем. Быть со Скорпионом очень сложно.
3. Рыбы
Рыбы часто ревнуют из-за низкой самооценки. Просто они неуверены в себе и боятся, что вы уйдете от них к кому-то получше.
4. Рак
Так как Раки сами по себе склонны изменять, они боятся, что их вторая половинка будет поступать с ними так же. Им чудится измена партнера везде.
5. Телец
У Тельца очень богатое воображение, поэтому ему кажется, что вы изменяете ему со всеми, начиная от соседа, заканчивая продавцом в магазине. Посоветуйте своему возлюбленному побольше отдыхать и поменьше смотреть телевизор.
Если ваша вторая половинка ревнует, обязательно поговорите с ней. Но не переусердствуйте. Чем больше вы будете доказывать, что не виноваты, тем меньше вам будут верить. Ведите себя спокойно, и все будет отлично.