Что произойдет с вашим организмом, если исключить из рациона хлеб

1. Вы похудеете

Отказавшись от белого хлеба, вы сможете с большей вероятностью похудеть. Изделия из пшеничной муки в большинстве своем имеют высокую степень обработки и полны быстрых углеводов. Они быстро повышают уровень сахара в крови, затем заполняют ваш «резервуар углеводов» и переводят тело в режим накопления жира (вместо его сжигания). Следовательно, убрав быстрые углеводы из рациона, вы сможете похудеть быстрее.

2. Кожа станет чище

Мучные изделия могут быть одним из факторов, провоцирующим появление акне. Это опять же связано с влиянием рафинированных углеводов на уровень сахара в крови и повышение инсулина. Высокий уровень инсулина делает гормоны андрогенов более активными и увеличивает инсулиноподобный фактор роста-1. Это способствует появлению прыщей, так как клетки кожи растут быстрее и повышается выработка кожного сала.

3. Улучшатся когнитивные (психические) способности

Белый хлеб не является очень питательной пищей по сравнению с другими источниками витаминов и микроэлементов. Кроме того, он снижает усвоение других пищевых веществ. Когда это происходит, наш мозг часто не получает необходимых добавок для нормальной работы. Поэтому наши когнитивные функции снижаются. Поэтому, если вы хотите нормализовать работу мозга, стоит уменьшить потребление хлеба.

Кому нужно отказаться от хлеба

Точно стоит отказаться от хлеба людям с целкией. Это генетически обусловленное нарушение функции тонкого кишечника, связанное с дефицитом ферментов, расщепляющих пептид глютен. Он содержится во многих злаках - таких, как пшеница, рожь, овес, ячмень.

Как определить, стоит ли вам отказаться от хлеба

Лучший способ определить, нужно ли вам отказываться от хлеба, это исключить его на несколько недель. Если вы не заметите улучшения в здоровье, вес не сдвинется с места, уменьшится количество энергии, тогда продолжайте употреблять этот продукт, но в меру. Но если вы похудеете, почувствуете легкость, а ваша кожа очистится, тогда вам нужно будет подумать, есть ли хлеб.

Какие есть альтернативы хлебу из белой муки

Вместо белого хлеба лучше отдать предпочтение цельнозерновому, а также произведенному из ржаной, овсяной муки или отрубей. Для людей с цеалкией уже давно изобрели безглютеновый хлеб. Но есть такой продукт всё равно лучше в меру.