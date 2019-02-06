Прокладки или тампоны? Что же лучше для женской интимной зоны

Часто представительницы прекрасного пола выбирают в период менструации то средство, которое им кажется более удобным в конкретных условиях. Например, на море в ход активно вступают тампоны, а вот в обычный день, когда не нужно никуда идти - прокладки, пишет Fabiosa.
Но так ли нужно подходить к выбору средств гигиены? Мы решили узнать, что же лучше - прокладки или тампоны? Рассказываем.
Прокладки
Плюсы:
- Отлично подходят людям, которым не хочется испытывать дискомфорт от введения тампона, а также тем, кто верит, что тампон может "заблудиться" внутри;
- Изготовлены из абсорбирующего материала;
- Прокладки не могут вызвать синдром токсического шока, но, если вы будете забывать менять их вовремя (через каждые 3-4 часа, если это не во время сна), то есть риск столкнуться с какой-то другой инфекцией;
- Главное преимущество - удобство и комфорт во время сна, а также тот факт, что с прокладкой можно находиться на протяжении ночи, в то время как с тампоном этого делать не рекомендуют.
Минусы:
- Несмотря на то, что вы вроде удобно приклеили прокладку, каждый раз, когда вы будете раздеваться, чтобы сходить в туалет, она будет немного смещаться, что может привести к протеканию и запачкать одежду;
- В ней неудобно купаться на море, заниматься активным спортом;
- Она может помешать надеть обтягивающую одежду, а уж трусики под нее точно придется подбирать не в отделе "горячего" белья, ведь нужно, чтобы крылышки плотно схватились за ткань.
- Ее нужно менять чаще, чем тампоны (раз в 3-4 часа).
Тампоны
Плюсы:
- Избавляют от ощущения влажности;
- Сделаны из абсорбирующего материала;
- Дают свободу передвижения и возможность заниматься активным спортом;
- Неощутим, если вы правильно его вставили;
- Нужно менять каждые 4 часа.
Минусы:
- Дискомфорт во время введения;
- Если ошиблись с размером, то протекания не избежать;
- О нем можно забыть, что тоже приведет к протеканию или к развитию инфекции, если долго не меняли;
- С ним не рекомендуют спать (менять нужно каждые 4 часа);
- Есть риск синдрома токсического шока.
Ознакомившись со всеми плюсами и минусами обоих средств для гигиены, мы не рискнем советовать вам какой-то конкретный. Оба средства хороши и безопасны, если вы будете следовать правилам их применения, вовремя менять и обращать внимание на то, как ваш организм реагирует на эти средства.
Поскольку мы рассказали о преимуществах каждого, вы знаете, что, например, спать нужно с прокладкой, а вот купаться в море - с тампоном. Учитывайте особенности своего организма и уровень активности, чтобы выбрать одно из этих двух средств и забыть о дискомфорте.