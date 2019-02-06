Прокладки или тампоны? Что же лучше для женской интимной зоны

Но так ли нужно подходить к выбору средств гигиены? Мы решили узнать, что же лучше - прокладки или тампоны? Рассказываем.

Прокладки

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Плюсы:

Отлично подходят людям, которым не хочется испытывать дискомфорт от введения тампона, а также тем, кто верит, что тампон может "заблудиться" внутри;

Изготовлены из абсорбирующего материала;

Прокладки не могут вызвать синдром токсического шока, но, если вы будете забывать менять их вовремя (через каждые 3-4 часа, если это не во время сна), то есть риск столкнуться с какой-то другой инфекцией;

Главное преимущество - удобство и комфорт во время сна, а также тот факт, что с прокладкой можно находиться на протяжении ночи, в то время как с тампоном этого делать не рекомендуют.

Минусы:

Несмотря на то, что вы вроде удобно приклеили прокладку, каждый раз, когда вы будете раздеваться, чтобы сходить в туалет, она будет немного смещаться, что может привести к протеканию и запачкать одежду;

В ней неудобно купаться на море, заниматься активным спортом;

Она может помешать надеть обтягивающую одежду, а уж трусики под нее точно придется подбирать не в отделе "горячего" белья, ведь нужно, чтобы крылышки плотно схватились за ткань.

Ее нужно менять чаще, чем тампоны (раз в 3-4 часа).

Тампоны

ФОТО: SCANPIX

Плюсы:

Избавляют от ощущения влажности;

Сделаны из абсорбирующего материала;

Дают свободу передвижения и возможность заниматься активным спортом;

Неощутим, если вы правильно его вставили;

Нужно менять каждые 4 часа.

Минусы:

Дискомфорт во время введения;

Если ошиблись с размером, то протекания не избежать;

О нем можно забыть, что тоже приведет к протеканию или к развитию инфекции, если долго не меняли;

С ним не рекомендуют спать (менять нужно каждые 4 часа);

Есть риск синдрома токсического шока.

Ознакомившись со всеми плюсами и минусами обоих средств для гигиены, мы не рискнем советовать вам какой-то конкретный. Оба средства хороши и безопасны, если вы будете следовать правилам их применения, вовремя менять и обращать внимание на то, как ваш организм реагирует на эти средства.