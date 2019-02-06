Чему нужно учить ребенка, чтобы он вырос миллионером?

Всем родителям хочется, чтобы их дети были здоровыми, счастливыми и успешными. Но чтобы в будущем ребенок смог ни в чем себе не отказывать и бережно относился к деньгам, ему нужно помочь, пишет Fabiosa. Мы расскажем, чему стоит научить ваших детей, чтобы они достигли своих целей и стали миллионерами.
Карманные деньги – хорошо или плохо?
Для многих родителей вопрос является спорным. С одной стороны, хочется поощрить ребенка, с другой – есть опасность развить зависимость. Часто карманные деньги являются компенсацией за хорошее поведение, высокие оценки и домашнюю работу. Однако психологи считают, что такой подход может развить неправильные взгляды на денежный вопрос в целом.
Главная задача карманных денег – научить ребенка финансовой ответственности, объяснить цель средств и их ценность, а также помочь планировать собственные расходы. Деньги должны стать не средством манипуляции, а сформировать у малыша правильное отношение к ним в будущем.
Как научить ребенка обращаться с финансами
1. Будьте примером
Отношение к деньгам формируется к тому времени, когда ребенку исполняется 7. До этого он с интересом знакомится с миром и пристально следит за поведением родителей. Если мама и папа спорят из-за денег – он обязательно это заметит. Поэтому нужно начинать с собственного отношения к деньгам.
2. Покажите стоимость вещей
Вовсе не обязательно устраивать часовую лекцию на эту тему. Лучше объясните, сколько стоит, к примеру, игрушечная пожарная машина, помогите вытащить несколько купюр из копилки и сходите вместе в магазин, чтобы малыш смог передать деньги кассиру и получить товар взамен.
3. Обзаведитесь прозрачной копилкой
Так ребенок будет наглядно видеть, что сумма увеличивается или уменьшается. Так малыш будет понимать, сколько у него есть в распоряжении и будет учиться планировать расходы.
4. Научите удовлетворенности
Многие подростки сравнивают себя с другими, поэтому у вашего ребенка может возникнуть желание обладать той же вещью, которая есть у знакомого или знакомой. Здесь очень важны теплые и доверительные отношения в семье, которые помогут объяснить подростку, что его машина до сих пор работает хорошо, а телефон ничем не хуже, чем у остальных.
5. Помогите понять, как заработать деньги
У подростков есть много свободного времени. Если ваш ребенок хочет денег, постарайтесь помочь ему найти работу. Хобби вашего ребенка может принести ему неплохой доход.
Советы от состоятельных людей
В книге Стива Зиболда “Секреты самодельных миллионеров, которые учат своих детей” теннисист, ставший профессиональным оратором, рассказал, какие советы стоит давать детям, чтобы в итоге сделать их богатыми во взрослой жизни.
- Прибыльные проекты требуют определенного времени для реализации. Многим хочется получить деньги сразу же, однако мгновенное удовлетворение финансовых потребностей не даст возможности стать миллионером.
- Стив советует прививать любовь к видам спорта, которые нравятся богатым людям: гольфу, теннису, например. По словам автора, это поможет найти и установить нужные связи.
- Также теннисист рекомендует относится ко всему с позитивом. Учите детей наслаждаться процессом, меньше подвергаться стрессам и искать собственный путь.
А у вас есть свой метод?