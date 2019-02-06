Чему нужно учить ребенка, чтобы он вырос миллионером?

Карманные деньги – хорошо или плохо?

Для многих родителей вопрос является спорным. С одной стороны, хочется поощрить ребенка, с другой – есть опасность развить зависимость. Часто карманные деньги являются компенсацией за хорошее поведение, высокие оценки и домашнюю работу. Однако психологи считают, что такой подход может развить неправильные взгляды на денежный вопрос в целом.

Главная задача карманных денег – научить ребенка финансовой ответственности, объяснить цель средств и их ценность, а также помочь планировать собственные расходы. Деньги должны стать не средством манипуляции, а сформировать у малыша правильное отношение к ним в будущем.

Как научить ребенка обращаться с финансами

1. Будьте примером

Отношение к деньгам формируется к тому времени, когда ребенку исполняется 7. До этого он с интересом знакомится с миром и пристально следит за поведением родителей. Если мама и папа спорят из-за денег – он обязательно это заметит. Поэтому нужно начинать с собственного отношения к деньгам.

2. Покажите стоимость вещей

Вовсе не обязательно устраивать часовую лекцию на эту тему. Лучше объясните, сколько стоит, к примеру, игрушечная пожарная машина, помогите вытащить несколько купюр из копилки и сходите вместе в магазин, чтобы малыш смог передать деньги кассиру и получить товар взамен.

3. Обзаведитесь прозрачной копилкой

Так ребенок будет наглядно видеть, что сумма увеличивается или уменьшается. Так малыш будет понимать, сколько у него есть в распоряжении и будет учиться планировать расходы.

4. Научите удовлетворенности

Многие подростки сравнивают себя с другими, поэтому у вашего ребенка может возникнуть желание обладать той же вещью, которая есть у знакомого или знакомой. Здесь очень важны теплые и доверительные отношения в семье, которые помогут объяснить подростку, что его машина до сих пор работает хорошо, а телефон ничем не хуже, чем у остальных.

5. Помогите понять, как заработать деньги

У подростков есть много свободного времени. Если ваш ребенок хочет денег, постарайтесь помочь ему найти работу. Хобби вашего ребенка может принести ему неплохой доход.

Советы от состоятельных людей

В книге Стива Зиболда “Секреты самодельных миллионеров, которые учат своих детей” теннисист, ставший профессиональным оратором, рассказал, какие советы стоит давать детям, чтобы в итоге сделать их богатыми во взрослой жизни.

Прибыльные проекты требуют определенного времени для реализации. Многим хочется получить деньги сразу же, однако мгновенное удовлетворение финансовых потребностей не даст возможности стать миллионером.

Стив советует прививать любовь к видам спорта, которые нравятся богатым людям: гольфу, теннису, например. По словам автора, это поможет найти и установить нужные связи.

Также теннисист рекомендует относится ко всему с позитивом. Учите детей наслаждаться процессом, меньше подвергаться стрессам и искать собственный путь.