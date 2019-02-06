Огонь, лед и раковины: пять необычных видов массажа

Массаж бамбуковыми палочками

Массаж бамбуковыми палочками зародился на берегах Индийского океана, и впервые его начали применять местные жители острова Маврикий — креолы, пишет Lady.mail. В зависимости от зоны и цели бамбуковыми палочками, частично заполненными сухим песком или крупой для создания шумового эффекта, можно растирать, разминать или «ударять». По признанию тех, кто прошел процедуру, ощущения будут необычными, но сильной боли не будет.

Услуга ускоряет обменные процессы в организме, благотворно влияет на нервную систему (успокаивает ее), кожные покровы (придает упругость, а так мы боремся с целлюлитом), в некоторых случаях даже помогает скинуть вес.

Массаж поющими чашами

Тибетский массаж поющими чашами считается способом расслабиться: не только физически, но и эмоционально. Считается, что процедура улучшает метаболизм, ускоряет восстановительные процессы в организме, избавляет от депрессии, нормализует менструальный цикл, регулирует артериальное давление.

По древнему преданию во время массажа нужно использовать 7 чаш, обозначающих 7 металлов — по одному для каждой планеты: золото — Солнце, серебро — Луна, ртуть — Меркурий, медь — Венера, железо — Марс, олово — Юпитер, свинец — Сатурн. Существуют две техники такого массажа: согласно одной, чаши прикасаются к телу пациента, в другой — нет, терапия идет только за счет звука.

«Благодаря звукам негативные вибрации тела меняются на положительные. Считается, что после сеанса нервозность пациента сменяется умиротворением, у него даже наблюдается творческий подъем», - отметил звукотерапевт Геннадий Минкевич.

Огненный массаж

Появившись в Тибете, техника огненного массажа впоследствии распространилась в Китае, а затем и во всем мире. В ней большую роль играет китайская философия — соотношение Инь (холода) и Ян (тепла). Массаж должен добавить жара организму, чтобы победить Инь.

Массаж начинается с разминания тела с использованием масел. После чего его накрывают несколькими полотенцами (одно из них покрыто специальными травами). Затем начинается фаер-шоу: полотенца поджигают и тушат, это повторяется по 3—5 раз. «Взрывоопасная» ситуация улучшает метаболизм и избавляет от гематом, отеков, мышечных спазмов, головных болей, остеохондроза, болей в спине и суставах.

Ледяной массаж

В противовес жарким азиатам швейцарцы и австрийцы придумали холодный массаж. Суть его в применении холодных кубиков, которыми проходятся по всему телу, останавливаясь на отдельных зонах по 2—3 минуты.

Работает это благодаря тому, что при непродолжительном охлаждении сосуды быстро сужаются, а потом расширяются, и это позволяет ускорить обменные процессы в организме. Таким образом борются с целлюлитом у желающих похудеть и с синяками и отеками у спортсменов.

Массаж раковинами

Раковины берут разных размеров и форм (причем не всегда это настоящие жители подводных глубин, иногда их заменяют фарфоровыми клонами), но суть одна — они надолго удерживают тепло, за счет чего и получается положительный эффект.