Шесть простых советов, как худеть во время сна

Не голодай

Никто не заставляет тебя принимать последнюю за день еду в 6 часов вечера или за 2—3 часа до сна, если тебе так некомфортно. Новые исследования доказали, что голодной засыпать еще хуже: это стресс, который негативно влияет на качество сна. Но ты можешь выбрать «правильные» продукты. Предпочтение стоит отдать белковой пище, ведь именно ночью белок расщепляется активнее. Отличным вариантом станут паровые куриные котлеты с овощным соте. Перед тем как отправиться в постель, можно также съесть два отварных яичных белка, творог, жирностью 5% или выпить стакан кефира.

А вот тяжелую или жирную пищу лучше оставить для дневного времени. Все это нагружает пищеварительную систему, которая должна отдыхать во время сна. А если заставить ее действовать во время общего отыха организма, то переваривание будет проходить гораздо медленней и не так тщательно, что приведет к вздутию и пищевым расстройствам. Кроме того, твой сон будет тревожным.

Подумай об обеде

Выше мы писали о том, что все тяжелое лучше перенести на первую половину дня. А некоторые продукты настоятельно рекомендуют употребить в обед — это блюда со сложными углеводами (к примеру, цельнозерновой хлеб, коричневый рис, фасоль, яблоки, апельсины, авокадо, помидоры). В чем их профит? Во-первых, они насыщают надолго, во-вторых, позволят дотянуть до ужина и не переесть на ночь.

Спи дольше

Организм засыпает, просыпаются гормоны. Соматотропин — гормон роста, который вырабатывается во время сна. Именно он запускает чудесный процесс липолиза — расщепления жировых клеток. Пик выработки соматотропина приходится на фазу глубокого сна, около 1—2 часов ночи. Именно поэтому ложиться спать стоит не позднее 23:00.

«Мы все слышали про то, как важно спать не меньше 7—8 часов. Давай еще раз проговорим, почему это важно. Тратя на сон меньше часов, ты рискуешь получить хроническое недосыпание, которое влияет на гормоны, отвечающие за чувство сытости и аппетит — лептин и грелин. Кроме того, исследования показали, что люди, которые жалуются на усталость и недосып, постоянно переедают», - сказала Анна Козырева, диетолог, основатель сервиса доставки правильного питания Ideal Day

Спи крепче

Конечно, это не всегда можно запрограммировать, но можно за час отказаться от просмотра телевизора и неустанной проверки ленты в Facebook и съесть продукты, содержащие кислоту под названием триптофан — она напрямую влияет на качество сна. Ищи необходимое в морепродуктах (они еще и хороши тем, что дают нам витамин D, о котором мы мечтаем всю зиму), молоке, овсянке и чае с ромашкой.

Попробуй мяту

Некоторые запахи, как известно, обладают практически магическими свойствами. Так, по данным американского медицинского журнала Journal of Neurological and Orthopaedic Medicine те, кто нюхал каждые 2 часа (в том числе и перед сном) перечную мяту, банан, ваниль, зеленое яблоко, скидывали в среднем 2 кг за месяц. Помимо запаха, можно подключить и цвет — недавние исследования (в этот раз издания о дизайне Contract) показали, что оттенок морской волны приглушает чувство аппетита. Так что вот и совет, какие тарелки просить у родственников во время очередного застолья!

Не занимайся спортом