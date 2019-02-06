Шпаргалка для гурманов: Юлия Высоцкая рассказала о разных сортах сыра в кулинарии

Теперь во время очередного творческого процесса на кухне можно будет воспользоваться советами российской телеведущей и наслаждаться вкусным результатом. Юлия Высоцкая поделилась очень полезной для каждого инфографикой, так что даже тем, кто совсем не разбирался в многообразии сыров, станет значительно понятнее, что с ними можно делать и какая у них жирность, рассказывает Joinfo.ua.

Твердые сыры — для каких блюд подойдут лучше всего

Ведущая «Едим дома» делится полезными советами и тонкостями о кулинарии не только на телепередаче, но и в Инстаграм. Юлия Высоцкая разместила инфографику для разных сортов сыра. Рассмотрим сначала твердые и полутвердые.

Для приготовления пасты, пиццы и различных соусов прекрасно подойдут итальянские сыры с низкой жирностью Пармезан, Пекорино и Грана Падано. Если вам захочется порадовать домочадцев ароматным фондю или супом, либо приготовить тосты на завтрак, Юлия Высоцкая советует выбрать Маасдам, Чеддер или Грюйер.

Любителям сырных стейков, горячих блюд и разнообразных запеканок стоит закупиться сырами из Нидерландов, такими как Гауда или Эдам, либо же приобрести Пошехонский сыр российского производства. Для салатов, драников и горячих блюд подойдут Российский и Монастырский сыры, а также Тильзитер.

Мягкие сыры: как приготовить сыр с плесенью

Рокфор, Горгонзолу или Дор Блю телеведущая рекомендует добавлять в супы или салаты, либо включать в состав соусов. Оказывается, такие сыры можно подавать не только в виде нарезки. Поведала Высоцкая и о других мягких сырах.

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