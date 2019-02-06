Лайфхаки для дома: топ-10 советов которые помогут облегчить стирку

Людям, имеющим семью, о которой нужно заботиться, разочарование при мысли о стирке умножается на количество детей. Прежде чем записывать этот день как самый раздражающий день недели, предлагаем ознакомиться с простыми, но действенными способами всячески облегчить это занятие.

Лайфхаки для стирки

Составьте для себя "шпаргалку", в которой распишите, какое средство лучше всего справляется с определенным видом пятен, и прикрепите ее рядом со стиральной машиной. Так вы не только поможете себе, но и научите детей самостоятельно удалять пятна.

Если вам нужно быстро высушить белье, добавьте в стиральную машину сухое полотенце. Оно впитает лишнюю влагу и высушит вашу одежду намного быстрее.

Заведите небольшую коробочку рядом со стиральной машиной. Так, проверяя карманы перед стиркой, вы просто будете складывать все "находки" в одном месте. А если прикрепить к ней забавную записку, то она будет напоминать всем членам семьи о том, что всегда нужно проверять карманы перед стиркой.

Чтобы не допустить выцветания яркой одежды, добавляйте чайную ложку пищевой соды к белью. Это средство можно использовать для старых полотенец. Нужно всего лишь использовать вместо стирального порошка немного уксуса и пищевой соды. Так полотенца станут снова мягкими.

Если у вас собралось совсем немного белья для стирки или нет слишком грязной одежды, используйте режим быстрой стирки. Так вы уменьшите количество времени, которое потратите на это занятие, а вещи успеют стать чистыми.

Чтобы ваши носки больше никогда не пропадали во время стирки, всегда необходимо использовать специальную сеточку. Если же в вашем дома пока не появилась такая полезная штучка, можно сложить носки в наволочку, хорошенько завязать ее и смело бросать в стиральную машину.

Если мокрый свитер повесить сушиться на веревку или "плечики", то так можно растянуть его и он вещь потеряет свой внешний вид. Чтобы высушить свитера, лучше всего аккуратно разложить его на плоской поверхности.

Заведите именные контейнеры возле стиральной машины. Так всем членам вашей семьи будет легче найти свои вещи.

Если вы испачкали свою любимую рубашку губной помадой, то вывести пятно вам поможет белый хлеб. Просто отрежьте небольшой кусочек, вам понадобится только мякоть. Скатайте ее в шарик и промокните загрязненное место. То, что останется, легко устранит простая стирка в машине.