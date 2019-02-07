Пять неожиданных продуктов, которые способствуют появлению целлюлита

Сколько нервов уходит на борьбу с целлюлитом знают только те, кто был озабочен этой проблемой. Пересмотрено множество сайтов с рекомендациями по избавлению от этой "апельсиновой корки", а также о причинах ее появления. Здесь имеет место и генетика, и гормональный фон, и образ жизни вкупе с питанием, пишет Fabiosa.
И снова о еде!
Но вопрос возникает вновь и вновь, поэтому хотим остановиться на таком значимом моменте, как питание. Есть продукты, которые способствуют появлению целлюлита, и их надо исключить из рациона, если настроились на борьбу с этим неприглядным явлением.
1. Поваренная соль
Совсем исключить соль из рациона не получится, но значительно снизить ее употребление все же стоит. Она задерживает жидкость в жировых клетках и тканях, что является одним из основных моментов, приводящих к неприглядной коже. Особенно следует обратить внимание тем, у кого уже есть признаки целлюлита.
Стоит отказаться от употребления соевого соуса по причине наличия в нем соли.
2. Обработанные продукты
Это значительная часть того, что видим в супермаркетах - чипсы, закуски, выпечка, заправки для салатов и прочее. В них есть сахар, неполезные жиры, соль, консерванты.
3. Газированные напитки
Содержат много углеводов, которые способствуют выработке инсулина, и как следствие, задержке жидкости и токсинов в клетках.
4. Рафинированные углеводы
Они присутствуют в белом хлебе, пшеничной муке, обработанных крупах в виде хлопьев.
5. Кофе
Содержащийся в нем кофеин приводит к сужению сосудов, и, как следствие происходит замедление кровотока и снижение скорости обмена веществ. Лучше сделайте скраб для тела из молотого кофе!
Продукты,которые стоит добавить в свой рацион
Перечислив продукты, которые стоит исключить из рациона, хотим предложить взамен те продукты, которые способствуют похудению за счет ускорения обмена веществ, выводу лишней жидкости из тканей. Это могут быть:
- зеленый чай;
- цельнозерновые злаки;
- брокколи и белокочанная капуста;
- спаржа;
- фрукты (цитрусовые, яблоки), ягоды, овощи (помидоры, огурцы, свекла).
Обязательно пейте достаточное количество воды и составьте комплекс физических упражнений на проработку проблемных мест. Всё вместе должно дать эффект, и вы забудете о целлюлите.