Пять неожиданных продуктов, которые способствуют появлению целлюлита

И снова о еде!

Но вопрос возникает вновь и вновь, поэтому хотим остановиться на таком значимом моменте, как питание. Есть продукты, которые способствуют появлению целлюлита, и их надо исключить из рациона, если настроились на борьбу с этим неприглядным явлением.

1. Поваренная соль

Совсем исключить соль из рациона не получится, но значительно снизить ее употребление все же стоит. Она задерживает жидкость в жировых клетках и тканях, что является одним из основных моментов, приводящих к неприглядной коже. Особенно следует обратить внимание тем, у кого уже есть признаки целлюлита.

Стоит отказаться от употребления соевого соуса по причине наличия в нем соли.

2. Обработанные продукты

Это значительная часть того, что видим в супермаркетах - чипсы, закуски, выпечка, заправки для салатов и прочее. В них есть сахар, неполезные жиры, соль, консерванты.

3. Газированные напитки

Содержат много углеводов, которые способствуют выработке инсулина, и как следствие, задержке жидкости и токсинов в клетках.

4. Рафинированные углеводы

Они присутствуют в белом хлебе, пшеничной муке, обработанных крупах в виде хлопьев.

5. Кофе

Содержащийся в нем кофеин приводит к сужению сосудов, и, как следствие происходит замедление кровотока и снижение скорости обмена веществ. Лучше сделайте скраб для тела из молотого кофе!

Продукты,которые стоит добавить в свой рацион

Перечислив продукты, которые стоит исключить из рациона, хотим предложить взамен те продукты, которые способствуют похудению за счет ускорения обмена веществ, выводу лишней жидкости из тканей. Это могут быть:

зеленый чай;

цельнозерновые злаки;

брокколи и белокочанная капуста;

спаржа;

фрукты (цитрусовые, яблоки), ягоды, овощи (помидоры, огурцы, свекла).