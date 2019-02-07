Чт, 7.02.2019
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Пять неожиданных продуктов, которые способствуют появлению целлюлита

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Целлюлит. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Сколько нервов уходит на борьбу с целлюлитом знают только те, кто был озабочен этой проблемой. Пересмотрено множество сайтов с рекомендациями по избавлению от этой "апельсиновой корки", а также о причинах ее появления. Здесь имеет место и генетика, и гормональный фон, и образ жизни вкупе с питанием, пишет Fabiosa.

И снова о еде!

Но вопрос возникает вновь и вновь, поэтому хотим остановиться на таком значимом моменте, как питание. Есть продукты, которые способствуют появлению целлюлита, и их надо исключить из рациона, если настроились на борьбу с этим неприглядным явлением.

1. Поваренная соль

Совсем исключить соль из рациона не получится, но значительно снизить ее употребление все же стоит. Она задерживает жидкость в жировых клетках и тканях, что является одним из основных моментов, приводящих к неприглядной коже. Особенно следует обратить внимание тем, у кого уже есть признаки целлюлита.

Стоит отказаться от употребления соевого соуса по причине наличия в нем соли.

2. Обработанные продукты

Это значительная часть того, что видим в супермаркетах - чипсы, закуски, выпечка, заправки для салатов и прочее. В них есть сахар, неполезные жиры, соль, консерванты.

3. Газированные напитки 

Содержат много углеводов, которые способствуют выработке инсулина, и как следствие, задержке жидкости и токсинов в клетках.

4. Рафинированные углеводы

Они присутствуют в белом хлебе, пшеничной муке, обработанных крупах в виде хлопьев. 

5. Кофе

Содержащийся в нем кофеин приводит к сужению сосудов, и, как следствие происходит замедление кровотока и снижение скорости обмена веществ. Лучше сделайте скраб для тела из молотого кофе!

Продукты,которые стоит добавить в свой рацион

Перечислив продукты, которые стоит исключить из рациона, хотим предложить взамен те продукты, которые способствуют похудению за счет ускорения обмена веществ, выводу лишней жидкости из тканей. Это могут быть:

  • зеленый чай;
  • цельнозерновые злаки;
  • брокколи и белокочанная капуста;
  • спаржа;
  • фрукты (цитрусовые, яблоки), ягоды, овощи (помидоры, огурцы, свекла).

Обязательно пейте достаточное количество воды и составьте комплекс физических упражнений на проработку проблемных мест. Всё вместе должно дать эффект, и вы забудете о целлюлите. 

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