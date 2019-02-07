«Неудобный разговор»: когда и как говорить с детьми о проблемах сексуального насилия?

Детство – счастливая и беззаботная пора в жизни каждого человека. Родители стремятся ограждать детей от негатива как можно дольше, полагая, что у них впереди еще достаточно времени, чтобы познать несовершенства современного общества. Касается это и разговоров на тему сексуального насилия, Fabiosa.
Когда же и как нужно беседовать на такую щекотливую тему?
Разговоры о сексуальном насилии – постоянный, а не разовый процесс. Его стоит начинать довольно рано, задолго до того, как в организме ребенка начнут бушевать гормоны и возникнет вполне закономерный интерес. Сегодня маленькие дети пользуются родительскими смартфонами и планшетами. Учитывая то, что случаи склонения несовершеннолетних к различным действиям в Интернете становятся все более частыми, они должны понимать границы дозволенного и уметь распознать, когда взрослые их переступают.
Начиная объяснение на тему размножения на примере, скажем, цветов, можно плавно перейти к рассказу о том, как на свет появился и ваш малыш. Конечно, на соответствующем его возрасту языке, убеждая в том, что тело ребенка принадлежит исключительно ему.
Современный масс-маркет предлагает большое разнообразие материалов для любого возраста, которые помогут найти ответы на вопросы о том, откуда берутся дети, что происходит с организмом в подростковом периоде и многие другие.
Уже с 2-3 лет детей необходимо учить правильным названиям интимных частей тела, тому, что они являются частными и почему так происходит. Это позволит им более свободно и внятно задавать вопросы и выражать свое беспокойство.
Важно убедить ребенка в том, что он может и должен говорить «нет» в случаях, когда действия других людей причиняют ему дискомфорт.
Преступники часто уговаривают детей на какие-то поступки, предлагая им сохранить эту маленькую тайну. Они должны понимать, что не попадут в беду и не расстроят родителей, если честно расскажут о своих переживаниях. То же касается случаев, когда малыш становится случайным свидетелем домогательств по отношению к другому ребенку: это нельзя держать в секрете.
Такие разговоры не бывают легкими, но эти советы помогут сделать их эффективными.
- Уделяйте внимание чувствам – ребенок должен понимать собственные и чужие эмоции.
- Рассказывайте о том, что такое «хорошо» и «плохо» при тактильном контакте.
- Обозначьте «небезопасные» прикосновения и приватные части тела.
- Определите перечень взрослых, которым дети могут доверять: часто они подвергаются домогательствам со стороны знакомых.
- Дайте понять ребенку, что он не несет ответственность за действия других людей, поэтому никто не имеет права принуждать его к чему-либо или шантажировать.
Разговоры на интимные темы сложные, но они не терпят отлагательств. Чем раньше вы научите ребенка уважать и защищать свое тело, тем меньше вероятность того, что он в перспективе может стать жертвой домогательств или насилия.