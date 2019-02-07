Похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса

21-летняя девушка из Канады Алиша Майкнейр из-за любви к фастфуду и газированным напиткам набрала 171 килограмм. Ее суточная норма калорий – 2000, но лишь за один прием пищи девушка могла съесть вдвое больше, пишет Segodnya.ua.
Из-за лишнего веса Алише приходилось искать одежду размера XXXXL, а пышные формы давали повод школьникам издеваться над ней годами.
В 17 лет Майкнейр едва не задохнулась из-за газировки. Тогда она поняла, что так больше жить нельзя: лишние килограммы могут ее убить. Поэтому девушка начала усердно работать, чтобы привести себя в хорошую физическую форму. Изнурительные тренировки и правильное питание помочь ей похудеть почти вдвое. Теперь она весит 82,5 килограммов.
В своем Instagram похудевшая жительница Канады показывает видео с тренировок, а также сравнивает себя нынешнюю с фотографиями из прошлого.