Похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса

В 17 лет Майкнейр едва не задохнулась из-за газировки. Тогда она поняла, что так больше жить нельзя: лишние килограммы могут ее убить. Поэтому девушка начала усердно работать, чтобы привести себя в хорошую физическую форму. Изнурительные тренировки и правильное питание помочь ей похудеть почти вдвое. Теперь она весит 82,5 килограммов.