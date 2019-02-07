Три главных страха, которые мешают вам быть счастливыми и наслаждаться жизнью

Многие из нас склонны принимать решения, которые диктуют нам страхи. Но чтобы осуществить свои мечты и обрести заветное счастье, важно научиться преодолевать все фобии. Что же мешает вам наслаждаться жизнью?

Три главных страха, которые мешают вам быть счастливыми

1. Страх перед одиночеством

Один из самых распространённых страхов. Многие женщины просто не способны долго оставаться наедине с самими собой, им жизненно необходимо делиться чувствами и мыслями с кем-либо. А уж если рядом нет мужчины, а все подруги заняты своими семьями, мы и вовсе начинаем чувствовать себя никому не нужными.

Если вы болезненно воспринимаете любое одиночество, даже кратковременное, попробуйте ходить по магазинам или в кино без компании, а также найдите себе хобби, которое подарит вам умиротворение — например, собирание пазла.

2. Страх перед ошибками

Есть люди, которые годами не выходят из своей зоны комфорта, боясь допустить ошибку или сделать неправильный выбор. Нетрудно понять, почему люди опасаются потерять то, что у них уже есть и что им дорого.

Однако страх перед ошибками мешает вам добиться поставленных целей и исполнения желаний. Помните: любой промах — это прежде всего полезный опыт. Не ошибаются только те, кто ничего не делает.

3. Страх перед неизвестным

Мы привыкли держать свою жизнь под контролем и двигаться по намеченному курсу. Многие из нас не уходят с нелюбимой работы только потому, что она приносит стабильный доход. Но чаще всего это не приводит ни к чему хорошему.

Пребывая в страхе перед неопределённым будущим, мы забываем об одном из самых важных моментов нашей жизни — о моменте «сейчас». Не бойтесь проявлять инициативу и заниматься теми делами, которые приносят вам истинное наслаждение.