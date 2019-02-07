Похудение с ошибками: советы, к которым прислушиваться не стоит

Потому как человеческий метаболизм – штука очень сложная. И то, что может сработать у одного, не факт, что сработает у другого. Кроме того, большинство адептов похудения совершенно не разбираются в физиологии, поэтому используют методики, оказывающиеся опасными для здоровья. Сейчас мы расскажем вам, каким советам по поводу сбрасывания лишнего веса уж точно не нужно следовать.

Неправильный подсчёт калорий

Разумеется, для того, чтобы сбрасывать вес, нужно создать дефицит калорий. Вот только многие пытаются добиваться не количественного, а качественного дефицита. То есть – не уменьшать объемы, а менять продукты на менее калорийные. Вот только такие продукты питания чаще всего лишены и других полезных веществ, поэтому пользы здоровью не приносят, а становятся чем-то вроде «балласта». И это в лучшем случае.

Полный отказ от углеводов

Дескать, ужасно калорийный сахар и ещё более калорийные углеводы трансформируются в жир. Да, это так. Но лишь в случае избыточного употребления лёгких углеводов. Которые, впрочем, всё равно полезны, особенно когда речь идёт о быстром восстановлении сил или эффективном начале утра. Вместо полного отказа стоит выбрать разумное ограничение с большим акцентом на сложных углеводах, содержащихся во фруктах и овощах.

Больше тренировок – быстрее похудение

Увы, так это не работает. Каждая тренировка – это стресс. А один из побочных эффектов адреналина и кортизола – замедление темпов утилизации как глюкозы, так и жировой ткани. Организм пытается растянуть свои запасы на весь период действия возможного стресса. Так что получасовой тренировки в день – вполне достаточно, чтобы эффективно сбрасывать лишние килограммы.

Полный отказ от сахара

Даже диабетики могут употреблять сахар, но следуя довольно строгим правилам. Что уж об обычных людях говорить. Кроме того, в рамках отказа от сахара, многие отказываются ещё и от фруктов, что крайне вредно для метаболизма в целом.

Регулярные очистки организма