Что нельзя дарить на День Святого Валентина: от каких подарков стоит отказаться

Ведь порой хочется сделать любимому человеку приятное, но в итоге он оказывается разочарован. Вместо радостных эмоций грусть и досада, от которых никому точно не станет лучше, тем более в День Святого Валентина, пишет Joinfo.ua. Какие же подарки лучше не дарить на этот праздник?

Дорогой, но ненужный подарок

Вы планируете потратить кругленькую сумму на очередное колечко для возлюбленной, хотя у нее их уже полная шкатулка, и вообще она кольца не носит? Все же лучше выбрать подарок от души, и тот, который действительно порадует того, кому он адресован.

Деньги в конверте

Это не день рождения вашего подчиненного, а потому данный дар тоже будет не уместен. К тому же у того, кому такой подарок достанется, может возникнуть странная ассоциация о покупке любви за деньги. Может, лучше не дарить такие вещи? И да, сворачивать из них оригами - тоже не лучшая идея.

Обескураживающий подарок

Шкатулка вроде той, что бывает с обручальным кольцом, где внутри лежит конфета, цветок или валентинка, и больше ничего. Чтобы сначала удивить любимого человека, а потом еще раз удивить. Подобные вещи-приколы лучше не вручать в такой день, чтобы не обидеть свою половинку.

Успокаивающее средство: эфирное масло, капли и прочее

Это не лучший подарок для Дня Святого Валентина. Вы вполне можете взять подобное средство в дорогу или держать на работе для снятия стресса. Но подобная вещь может намекнуть о том, что отношения раздражающие. В общем, лучше не надо.

Билеты на концерт, в кино или матч

Подобное вы вполне может подарить и просто так, чтобы сходить вместе и провести приятно время. В День Святого Валентина такой дар восхитит, разве что, фаната разных мероприятий.

Конфеты или шоколад

Любые сладости, которые можно купить за пару минут на любом углу, вряд ли порадуют любимого человека. Хотите его удивить — выделите немного времени и приготовьте шоколад своими руками. Например, конфеты в форме гитар для музыканта.

Книги по саморазвитию

Во-первых, как бы намек, что надо бы стать лучше. Во-вторых, просто не самый вдохновляющий подарок. Атмосферы любви и романтики он вряд ли добавит.

Бытовая техника

Подарок, который вы планируете вручить своей половинке 14 февраля, должен напоминать о вашей любви и приносить самые теплые впечатления. Если же вы подарите, к примеру, стиральную машину или пылесос, то такой презент может сказать вашему партнеру совсем о других вещах. Например, о том, что вы видите возлюбленную в роли домработницы. А это может и задеть чувства барышни. То же относится к кастрюлям и сковородкам.

Розы желтого цвета

Если розовые или красные цветы скажут о любви дарителя, то с желтым цветом все не так однозначно. Для некоторых, к примеру, это скорее цвет дружбы, ну или просто теплых отношений. Особо чувствительных дам такой презент может огорчить и создать дистанцию в отношениях.