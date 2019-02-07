Врачи рекомендуют: секс во время беременности полезен для здоровья

Многие супружеские пары задаются вопросом о том, можно ли заниматься сексом во время беременности. Эксперты из Германии дали подробные комментарии на этот счёт, пишет Medikforum.
По мнению немецких врачей, занятия сексом во время беременности не только возможны, но и рекомендуемы вплоть до последнего триместра. В частности, они улучшают циркуляцию крови. В период беременности кровоснабжение организма должно усилиться для того, чтобы ребенок получал достаточное количество нутриентов. Если по каким-то причинам интенсивность кровообращения снижается, то регулярные занятия сексом помогут его восстановить за счёт выделения определенных гормонов.
Практика показывает, что секс во время беременности дарит женщинам более качественный оргазм. И это объясняется за счет увеличения производства гормонов эстрогена и прогестерона. Наблюдения показывали, что женщины считают оргазм во время беременности более интенсивным по ощущениям, чем до неё. Известно, что повышение уровня эстрогена приводит к большему притоку крови к области таза, что положительно сказывается и на уровне возбуждения женщин.
Секс во время беременности повышает качество сна за счет увеличение уровня эндорфинов. Эти гормоны положительно влияют на качество сна будущих мам. Кроме того, эндорфины активно сражаются с усталостью и другими затормаживающими женщин симптомами беременности.
Наконец, секс во время беременности укрепляет иммунитет, который естественным образом снижается, чтобы организм женщины не отторг инородное тело в виде плода. Доказано, что благодаря сексу в крови женщины увеличивается уровень иммуноглобулина класса А, и тем самым повышается иммунитет, что важно для противостоянии разного рода болезням.