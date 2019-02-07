Чт, 7.02.2019
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Торт на сковороде со сгущенкой: быстрый рецепт десерта

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Торт на сковороде со сгущенкой

ФОТО: pinterest.com

В кулинарии больше всего ценятся блюда, приготовленные быстро и из доступных ингредиентов. Напрямую касается это и кондитерских изделий, пишет Ivona.bigmir.

Ингредиенты Коржи:

  • Мука 250 г
  • Сметана 250 г
  • Сгущенное молоко 185 г
  • Яйцо 2 шт Какао 20 г
  • Разрыхлитель 1 ч.л
  • Сахар 230 г

Крем:

  • Сгущенное молоко 185 г
  • Молоко 125 мл
  • Яйцо 1 шт
  • Мука 25 г
  • Масло сливочное 200 г

Сегодня довольно часто встречаются рецепты тортов, для приготовления которых не надо ничего выпекать. Коржи можно приготовить и на сковороде. Рецептов быстрых тортов на сковороде несчетное количество. Коржи смазывают любым кремом: заварным, масляным, шоколадным, сливочным и т.д.

Мы предлагаем приготовить мега вкусный шоколадный торт со сгущенкой. Интересно, что сгущенное молоко используется не только в качестве основы для крема, но и добавляется в тесто для коржей вместе со сметаной. В торт нет необходимости класть много сахара, поскольку везде используется сгущенное молоко. Фактически крем в этом рецепте можно назвать заварным.

Приготовление:

  1. Соединить муку с разрыхлителем, солью и какао. Просеять.
  2. Соединить отдельно яйца с сахаром, взбить, постепенно вливать сгущенку и сметану.
  3. Всыпать мучную смесь, хорошо перемешать миксером.
  4. Разогреть сковороду, смазать маслом, налить половником тесто .
  5. Накрыть крышкой, выпекать, пока верхняя часть коржа не станет почти сухой.
  6. Перевернуть, пропечь еще минуту.
  7. Испечь все коржи.
  8. Смешать в кастрюле с толстым дном сгущенное молоко, желток, муку, молоко.
  9. Довести смесь до кипения, подержать немного до загустения на малом огне, постоянно помушивая массу.
  10. Выложить в другую емкость, остудить.
  11. Взбить масло, смешать с молочным кремом.
  12. Смазать получившимся кремом коржи.
  13. Украсить крошкой из одного коржа и любимыми ягодами.

Приятного аппетита!

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