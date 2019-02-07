Торт на сковороде со сгущенкой: быстрый рецепт десерта

Сегодня довольно часто встречаются рецепты тортов, для приготовления которых не надо ничего выпекать. Коржи можно приготовить и на сковороде. Рецептов быстрых тортов на сковороде несчетное количество. Коржи смазывают любым кремом: заварным, масляным, шоколадным, сливочным и т.д.

Мы предлагаем приготовить мега вкусный шоколадный торт со сгущенкой. Интересно, что сгущенное молоко используется не только в качестве основы для крема, но и добавляется в тесто для коржей вместе со сметаной. В торт нет необходимости класть много сахара, поскольку везде используется сгущенное молоко. Фактически крем в этом рецепте можно назвать заварным.