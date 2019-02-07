Торт на сковороде со сгущенкой: быстрый рецепт десерта

В кулинарии больше всего ценятся блюда, приготовленные быстро и из доступных ингредиентов. Напрямую касается это и кондитерских изделий, пишет Ivona.bigmir.
Ингредиенты Коржи:
- Мука 250 г
- Сметана 250 г
- Сгущенное молоко 185 г
- Яйцо 2 шт Какао 20 г
- Разрыхлитель 1 ч.л
- Сахар 230 г
Крем:
- Сгущенное молоко 185 г
- Молоко 125 мл
- Яйцо 1 шт
- Мука 25 г
- Масло сливочное 200 г
Сегодня довольно часто встречаются рецепты тортов, для приготовления которых не надо ничего выпекать. Коржи можно приготовить и на сковороде. Рецептов быстрых тортов на сковороде несчетное количество. Коржи смазывают любым кремом: заварным, масляным, шоколадным, сливочным и т.д.
Мы предлагаем приготовить мега вкусный шоколадный торт со сгущенкой. Интересно, что сгущенное молоко используется не только в качестве основы для крема, но и добавляется в тесто для коржей вместе со сметаной. В торт нет необходимости класть много сахара, поскольку везде используется сгущенное молоко. Фактически крем в этом рецепте можно назвать заварным.
Приготовление:
- Соединить муку с разрыхлителем, солью и какао. Просеять.
- Соединить отдельно яйца с сахаром, взбить, постепенно вливать сгущенку и сметану.
- Всыпать мучную смесь, хорошо перемешать миксером.
- Разогреть сковороду, смазать маслом, налить половником тесто .
- Накрыть крышкой, выпекать, пока верхняя часть коржа не станет почти сухой.
- Перевернуть, пропечь еще минуту.
- Испечь все коржи.
- Смешать в кастрюле с толстым дном сгущенное молоко, желток, муку, молоко.
- Довести смесь до кипения, подержать немного до загустения на малом огне, постоянно помушивая массу.
- Выложить в другую емкость, остудить.
- Взбить масло, смешать с молочным кремом.
- Смазать получившимся кремом коржи.
- Украсить крошкой из одного коржа и любимыми ягодами.
Приятного аппетита!