Пт, 8.02.2019
  • Krasotka
  • Интим
  • Письмо читательницы: как доказать, что мне хорошо с ним в постели?

Письмо читательницы: как доказать, что мне хорошо с ним в постели?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Секс. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

18-летняя Анна совершила ошибку, о которой очень жалеет. Помогите ей разобраться в случившемся. 

«Парень сомневается в себе. В плане сексуальных отношений. Постоянно боится, что не может сделать мне хорошо в постели. Да, я имела неосторожность обозвать его способности, но чисто из-за сильной на тот момент обиды, спонтанно, теперь вот жалею и не знаю как все исправить. Он понял свою ошибку, извинился, да и я давно забыла, но мое оскорбление сильно засело у него в голове. Когда пытаюсь доказать обратное, не верит и стоит на своем. Я люблю его, мне хорошо с ним, а как это доказать ему не знаю», - пишет Анна.

Помогите Анне в комментариях. Как ей быть? 

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ