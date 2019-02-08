Письмо читательницы: как доказать, что мне хорошо с ним в постели?

«Парень сомневается в себе. В плане сексуальных отношений. Постоянно боится, что не может сделать мне хорошо в постели. Да, я имела неосторожность обозвать его способности, но чисто из-за сильной на тот момент обиды, спонтанно, теперь вот жалею и не знаю как все исправить. Он понял свою ошибку, извинился, да и я давно забыла, но мое оскорбление сильно засело у него в голове. Когда пытаюсь доказать обратное, не верит и стоит на своем. Я люблю его, мне хорошо с ним, а как это доказать ему не знаю», - пишет Анна.