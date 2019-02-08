KrasotkaФэшнТолько не упадите со стула! Том Форд показал, что такое настоящий гламур в одежде (ГАЛЕРЕЯ)Только не упадите со стула! Том Форд показал, что такое настоящий гламур в одежде (ГАЛЕРЕЯ)Krasotka.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии8 февраля 2019, 13:00Модельер Том Форд представил на Неделе моды в Нью-Йорке коллекцию одежды осень/зима 2019/2020. Именно такой будет мода в этом сезоне, именно таким будет гламур. Запасайтесь модными вещами заранее и смотрите галерею! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариигламуродеждатом форд