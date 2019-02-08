Кто прав, а кто виноват? Учительницу хотели уволить из школы за фото в купальнике

Вне стен школы они умеют полное право снимать "костюм учителя" и забывать о тетрадях и уроках. Однако многие почему-то упускают из виду, что учителя – такие же люди со своими слабостями и желаниями.

Инцидент недавно произошел в одной из российских школ. Учителя Татьяну Кувшинникову чуть было не уволили из-за жалобы одного из родителей.

Чья-то мама или папа, увидев фото Татьяны в купальнике, написали жалобу директору школы с требованием уволить ее. Что удивляет еще больше, руководство школы попросило Кувшинникову написать заявление по собственному желанию.

К счастью, в защиту Татьяны выступили родители ее учеников. Они составили ходатайство на имя директора школы, и это помогло, ее не уволили.

К слову, фото были сделаны во время акции, которую проводили в поддержку зимней Универсиады. Татьяна принимала участие в купаниях и выбрала для этого достаточно закрытый купальник. Никаких мини-бикини!

Некоторые почему-то забывают, что учителя – это не монахини, ведущие закрытый образ жизни. Они точно так же имеют полное право расслабляться в свое свободное время. Интересно, в каком купальнике, по мнению составителя жалобы, должна была купаться Татьяна?