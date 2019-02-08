Кто прав, а кто виноват? Учительницу хотели уволить из школы за фото в купальнике

Учителя бывают разные: добрые или злые, мягкие или строгие, лояльные или очень требовательные. Что важнее всего – это компетентность. Умение передать знания, втолковать, объяснить и повторить при необходимости 100 раз, не теряя терпение, – вот что отличает первоклассного учителя. Если при этом дети радостно бегут на занятия, то отпускать такого учителя из школы ни в коем случае нельзя, пишет Fabiosa.
Вне стен школы они умеют полное право снимать "костюм учителя" и забывать о тетрадях и уроках. Однако многие почему-то упускают из виду, что учителя – такие же люди со своими слабостями и желаниями.
Инцидент недавно произошел в одной из российских школ. Учителя Татьяну Кувшинникову чуть было не уволили из-за жалобы одного из родителей.
Чья-то мама или папа, увидев фото Татьяны в купальнике, написали жалобу директору школы с требованием уволить ее. Что удивляет еще больше, руководство школы попросило Кувшинникову написать заявление по собственному желанию.
К счастью, в защиту Татьяны выступили родители ее учеников. Они составили ходатайство на имя директора школы, и это помогло, ее не уволили.
К слову, фото были сделаны во время акции, которую проводили в поддержку зимней Универсиады. Татьяна принимала участие в купаниях и выбрала для этого достаточно закрытый купальник. Никаких мини-бикини!
Некоторые почему-то забывают, что учителя – это не монахини, ведущие закрытый образ жизни. Они точно так же имеют полное право расслабляться в свое свободное время. Интересно, в каком купальнике, по мнению составителя жалобы, должна была купаться Татьяна?
Как вы думаете, справедливо ли обвинение, выдвинутое в адрес несчастной учительницы?