Как жительницам Эстонии одеться этой весной, чтобы не опозориться на всю страну?

По словам Ану, весной жительниц Эстонии ждут более смелые цвета. Зеленый, красный, синий - они в этом сезоне действительно в моде. Помимо ярких цветов в моде тренд больших логотипов на одежде, который в какой-то мере существует уже несколько лет. Этой весной он особенно сильно будет выделяться. «Такой вот запах Майами 90-х», - сказала Лилль, пишет Sõbranna.