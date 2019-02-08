Пт, 8.02.2019
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  • Как жительницам Эстонии одеться этой весной, чтобы не опозориться на всю страну?

Как жительницам Эстонии одеться этой весной, чтобы не опозориться на всю страну?

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Кажется, что зима длится уже целую вечность и уходить не собирается. Но давайте готовиться к весне. Какие тренды в одежде нас ждут? Отвечает руководитель шоурума Marsaana Ану Лилль. 

По словам Ану, весной жительниц Эстонии ждут более смелые цвета. Зеленый, красный, синий - они в этом сезоне действительно в моде. Помимо ярких цветов в моде тренд больших логотипов на одежде, который в какой-то мере существует уже несколько лет. Этой весной он особенно сильно будет выделяться. «Такой вот запах Майами 90-х», - сказала Лилль, пишет Sõbranna

Среди логотипов на одежде популярны надписи с числами. Популярный бренд Prada тоже размещает смелые логотипы на одежде. В Эстонии этим активно занимается бренд Levis. А еще в моду возвращается одежда из неоновой ткани. 

Смотрите видео на эстонском языке!

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