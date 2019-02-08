Три причины, почему много пар расстаются 14 февраля или незадолго до этого

Статистика и правда показывает пик расставаний 14 февраля. Такие данные были получены в результате мониторинга статусов о расставании на Facebook. Большинство пар расстаются в период за две недели до Дня Святого Валентина и через две недели после него. Но почему? Вот три самые распространенные причины:
1. Давление ожиданий
14 февраля — праздник, на который принято дарить подарок, отражающий твою любовь к партнеру. У многих людей свои ожидания, что они хотят получить от своей половинки: кто-то ждет дорогого подарка, а кто-то — романтического жеста, пишет Soulpost.ru.
Но ожидания от Дня Святого Валентина создают нереалистичные надежды того, какими должны быть отношения. Особенно, если это ваше первое 14 февраля.
2. Сравнения в соцсети
Соцсети стали местом, где люди делятся всем, что с ними происходит: что они едят, что им дарят, куда путешествуют. И мы невольно сравниваем себя с ними. Хотя не секрет, что большинство людей преувеличивают и рисуют нереалистичную картинку своей жизни в сети. Они ведь не показывают свои ссоры, расставания, боль, неудачи, реальную жизнь.
И все же когда пары сравнивают свои отношения с тем, что они видят в жизни друзей онлайн, они могут чувствовать себя неполноценными, они могут требовать друг от друга быть такими же, как те Instagram-пары.
Все это опять-таки создает нереалистичные ожидания, которые невозможно осуществить. Это разрушает отношения и ведет к расставанию.
3. Отношения уже в кризисе
Если у вас и так все сложно, то период 14 февраля только усугубит ситуацию из-за стресса и давления праздника. Например, один партнер ждет от другого подарка, но тот уже не считает нужным это делать, и, как результат, этот день становится последней каплей. Или один партнер старается устроить романтический вечер, но другой не оценивает это по достоинству, и в итоге вечер может стать прощальным.