Три причины, почему много пар расстаются 14 февраля или незадолго до этого

1. Давление ожиданий

14 февраля — праздник, на который принято дарить подарок, отражающий твою любовь к партнеру. У многих людей свои ожидания, что они хотят получить от своей половинки: кто-то ждет дорогого подарка, а кто-то — романтического жеста, пишет Soulpost.ru.

Но ожидания от Дня Святого Валентина создают нереалистичные надежды того, какими должны быть отношения. Особенно, если это ваше первое 14 февраля.

2. Сравнения в соцсети

Соцсети стали местом, где люди делятся всем, что с ними происходит: что они едят, что им дарят, куда путешествуют. И мы невольно сравниваем себя с ними. Хотя не секрет, что большинство людей преувеличивают и рисуют нереалистичную картинку своей жизни в сети. Они ведь не показывают свои ссоры, расставания, боль, неудачи, реальную жизнь.

И все же когда пары сравнивают свои отношения с тем, что они видят в жизни друзей онлайн, они могут чувствовать себя неполноценными, они могут требовать друг от друга быть такими же, как те Instagram-пары.

Все это опять-таки создает нереалистичные ожидания, которые невозможно осуществить. Это разрушает отношения и ведет к расставанию.

3. Отношения уже в кризисе