Легко и просто! Комаровский рассказал, как лечить ячмень

Популярный педиатр Евгений Комаровской ответил на вопрос одного из своих подписчиков, почему у ребенка часто появляется ячмень и что с этим делать.
Детский врач утверждает, что практически в 100% случаев единственным микробом, способным вызывать ячмени и фурункулы, является золотистый стафилококк. Поэтому если у ребенка частые фурункулы и ячмени, то речь наверняка идет о болезни, вызванной золотистым стафилококком, поэтому и сдавать мазки и делать анализы нет необходимости.
Комаровский уточнил, что золотистый стафилококк — это обычный обитатель кожи человека. Просто при сбоях в работе местного иммунитета он становится опасен для организма
Доктор Комаровский акцентировал внимание на том, что если ячмень появляется регулярно, то антибактериальные мази не помогут. Он советует обратиться к врачам, чтобы они прописали антибактериальные препараты, которые хорошо действуют на стафилококк.
Принципиальный же момент заключается в том, что при лечении именно кожных инфекций не удается обойтись 5–7 днями приема антибиотика — обычно препарат нужно принимать две недели.
Педиатр объяснил, что помимо стафилококка причиной частого появления ячменей или фурункулов является нарушение работы потовых желез. Следует обратить внимание на то, что не слишком ли жарко в доме, не потеет ли часто ребенок от избыточной одежды на улице или в школе.