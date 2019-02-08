Легко и просто! Комаровский рассказал, как лечить ячмень

Популярный педиатр Евгений Комаровской ответил на вопрос одного из своих подписчиков, почему у ребенка часто появляется ячмень и что с этим делать.

Детский врач утверждает, что практически в 100% случаев единственным микробом, способным вызывать ячмени и фурункулы, является золотистый стафилококк. Поэтому если у ребенка частые фурункулы и ячмени, то речь наверняка идет о болезни, вызванной золотистым стафилококком, поэтому и сдавать мазки и делать анализы нет необходимости.

Комаровский уточнил, что золотистый стафилококк — это обычный обитатель кожи человека. Просто при сбоях в работе местного иммунитета он становится опасен для организма

Доктор Комаровский акцентировал внимание на том, что если ячмень появляется регулярно, то антибактериальные мази не помогут. Он советует обратиться к врачам, чтобы они прописали антибактериальные препараты, которые хорошо действуют на стафилококк.

Принципиальный же момент заключается в том, что при лечении именно кожных инфекций не удается обойтись 5–7 днями приема антибиотика — обычно препарат нужно принимать две недели.