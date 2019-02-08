Надежда Мейхер: «Я не боюсь морщин и считаю, что возраст — это на самом деле круто»

Мы поговорили с ней о том, каково это — играть несимпатичных тебе персонажей. И, конечно, о любви — главной теме в жизни каждой женщины.

- Надя, как вы попали в новый фильм Оксаны Байрак?

Мне позвонила сама Оксана. Оказалось, что к тому моменту актриса на роль Раисы уже была найдена и даже утверждена, но режиссера что-то смущало… И вот совершенно случайно Байрак увидела мое фото и поняла: я — это и есть та самая Раиса, которая ей нужна! Мы встретились, пообщались. Услышав историю персонажа, я поняла, что непременно хочу сыграть в этом фильме. Но, конечно, были и сомнения: смогу ли я, справлюсь ли. Я так и сказала Оксане: «А вы точно уверены? Я ведь непрофессиональная актриса…» Она без колебаний ответила: «Абсолютно уверена! Я кожей ощущаю эту химию, которая есть между вами и персонажем! Так что бояться нечего! Вы попадаете в мои руки!» Я тоже ее ощущала — и загорелась. А если я горю, то наизнанку вывернусь, чтобы сделать идеально. К тому же у меня богатый опыт, в моей жизни всякое бывало — но я научилась извлекать из всего этого пользу. Например, теперь мне проще сыграть женщину непростой судьбы (Смеется — прим.ред.).

- Ваша героиня Раиса — неоднозначный персонаж. Как вы для себя ее оправдывали, когда она совершала совсем уж неблаговидные поступки?

Никак. Раиса — дитя своего времени, лихих 90-х. Ей надо было выживать и она делала это, не особо считаясь с ценой. Она, конечно, стерва, и порой ведет себя совсем по-бабски: может и сопернице в лоб дать, и любимому. А сцена, где она бросает свою маленькую дочь на вокзале?! Мне как матери троих детей этого не понять — конечно, такой поступок вызывал во мне внутренний протест, даже ненависть к Раисе. А потом я осознала: не надо внутренне отождествляться с поступками героини, не надо нести ее негатив в свою реальную жизнь, и тогда я смогла сыграть все, что нужно. Я не оправдываю Раису, она мне несимпатична. Но вот чего у нее не отнять, она вызывает безумный интерес. И потому я очень благодарна Байрак за эту роль. Во-первых, Оксана относится к той редчайшей категории режиссеров, которые умеют грамотно поставить задачу и создать у актера правильный настрой. Это очень помогло мне в работе над персонажем: я могла и заплакать, когда нужно, без специальных глазных капель; сыграть и радость, и печаль, и борьбу. А во вторых, фильм «Ничто не случается дважды…» задал мне очень высокую планку, было безумно интересно сыграть такой широкий диапазон эмоций в одном персонаже.

- Вам довелось играть Раю не только в молодости, но и в зрелом возрасте. Как вы отнеслись к такому внезапному «старению», когда увидели себя в возрастном гриме?

Ой, я вас умоляю! (Смеется — прим. ред.). Я не боюсь морщин. Меня тревожат не столько внешние изменения, сколько внутреннее наполнение. Я всегда, сколько себя помню, общалась с людьми старше, мне был интересен их жизненный опыт, взгляды, позиция.