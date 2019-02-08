Десерт на День святого Валентина: малиновый тарт с белым шоколадом

Потрясающий пирог с сезонными ягодами и заливкой из сливок, ванили, белого шоколада и яичных желтков. Вместо белого шоколада вы можете взять карамельный или молочный. А чтобы превратить пирога в десерт на День святого Валентина, используйте форму в виде сердца.
Ингредиенты:
Для теста:
- 6-7 ст.л. муки
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- щепотка соли
Для начинки:
- 4 яичных желтка
- 200 г белого шоколада
- 200 мл сливок 20-35%
- 300 г малины
- щепотка ванилина
Рецепт приготовления:
- Холодное сливочное масло нарезать кубиками и смешать с мукой, чтобы получилась смесь, похожая на хлебные крошки.
- Добавить яйцо, щепотку соли и замесить тесто. При необходимости добавить 1-2 столовые ложки холодной воды или молока.
- Собрать тесто в шар, завернуть в пленку и отправить в холодильник на полчаса.
- Довести сливки до кипения, снять с огня. Добавить ванилин, кусочки белого шоколада и перемешать венчиком до получения однородной гладкой массы.
- Отделить яичные желтки от белков. По одному добавить желтки в яично-шоколадную смесь, каждый раз перемешивая.
- Охлажденное тесто раскатать, поместить в форму диаметром 24-25 см и наколоть вилкой.
- Духовку разогреть до 180 градусов и запекать тесто в течение 10 минут.
- Затем вынуть корж из духовки, равномерно распределить промытую малину, полить шоколадно-яичной заливкой.
- Отправить пирог в духовку еще на 25-30 минут. Заливка должна загустеть.
- Остудить пирог на решетке и хранить в холодильнике.