Десерт на День святого Валентина: малиновый тарт с белым шоколадом

Потрясающий пирог с сезонными ягодами и заливкой из сливок, ванили, белого шоколада и яичных желтков. Вместо белого шоколада вы можете взять карамельный или молочный. А чтобы превратить пирога в десерт на День святого Валентина, используйте форму в виде сердца.