Тренды весны 2019: ТОП-6 модных цветов нового сезона

Чтобы твой лук был стильным и безупречным, мы подготовили для тебя подборку самых модных цветов наступающей весны.

Красный

Красно-оранжевый оттенок - это чистое воплощение страсти и огня. Такой цвет стоит сочетать с модными приглушенными цветами.

Чтобы не переборщить с красным, нужно помнить несколько советов:

Следует сфокусировать внимание на максимум 2 вещах красного цвета (акцентной вещью может стать платье или пальто). Выбирайте вещи с небольшим количеством конструктивных элементов, объемных деталей, многослойности. В создании образа забудьте о блестящих элементах.

Оливковый

Оливковый цвет символизирующий спокойствие, умиротворение, молодость и весну. Одежда этого цвета выглядит очень свежо, привлекательно, современно и очень хорошо гармонирует с большинством цветов и оттенков. Одежда оливкового цвета отлично подходит людям с рыжими или темными волосами, а вот что касается людей со светлыми волосами, они будут выглядеть в такой одежде слишком бледными.

Желтый

Ярко-желтый цвет как символ тепла и солнца. Желтый цвет сам по себе очень притягивающий, поэтому советуем носить с желтой одеждой строгие и простые прически. Желтый цвет в одежде больше всего подходит брюнеткам, поскольку создается очень выгодный контраст.

Синий

Величественный синий цвет тоже ворвется в тренды весны 2019 года. Он привнесет в палитру модных оттенков свежесть и глубину. Сочетание синего цвета в одежде с палитрой спектра смотрится гармонично и актуально.

Коричневый цвет

Самый вкусный и сладкий из всех цветов. Легко придаст образу глубины и уравновесит яркость красок модной палитры. Коричневый цвет прекрасно сочетается со многими цветами: элегантно – с насыщенно-темными, изысканно – с пастельными, стильно – с яркими.

Розовый