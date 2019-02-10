Ночные секреты красоты для женщин

Хорошо известно, что перед сном женщина должна удалить с лица все следы макияжа для того, чтобы ночью оно отдыхало. Но другие зоны тела нуждаются в особом уходе именно в ночной период, пишет Medikforum.
Уход за ногтями. Используйте крем для рук или для кутикул, чтобы сохранить ногти крепкими и здоровыми. Так же можно опустить ногти в некоторое количество оливкового масла на две-три минуты для более глубокого кондиционирования. Очень важно не торопиться во время стрижки ногтей, а также их очищения.
Уход за ступнями. Нанесите на ступни крем или лосьон для тела и втирайте массажными движениями для того, чтобы расслабить эту зону ног. Помните, что в течение дня на ступни приходится значительная часть нагрузок, а ночью им требуется отдых. Использование кремов поможет бороться с сухостью кожи и противостоять раздражениям. Но не применяйте избыточные количества увлажнителей, так как это может спровоцировать грибковые инфекции.
Уход за волосами. Промойте волосы перед сном, чтобы вам не нужно было, как утром, в спешке сушить их с помощью фена для того, чтобы выйти на улицу. Пусть они высыхают более естественным путем. Не забывайте использовать кондиционер для волос, который обеспечивает их сияние на следующий день.
Уход за телом. Душ перед сном позволяет помимо всего прочего и ещё и быстрее заснуть, поскольку срабатывает правило разницы температур. После душа благодаря прохладе мы быстрее погружаемся в сон. Если же вы будете принимать ещё и контрастный душ с чередованием прохладной и теплой воды, то это поспособствует улучшению циркуляции крови и выведению токсинов из организма.