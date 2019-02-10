Ночные секреты красоты для женщин

Уход за ногтями. Используйте крем для рук или для кутикул, чтобы сохранить ногти крепкими и здоровыми. Так же можно опустить ногти в некоторое количество оливкового масла на две-три минуты для более глубокого кондиционирования. Очень важно не торопиться во время стрижки ногтей, а также их очищения.

Уход за ступнями. Нанесите на ступни крем или лосьон для тела и втирайте массажными движениями для того, чтобы расслабить эту зону ног. Помните, что в течение дня на ступни приходится значительная часть нагрузок, а ночью им требуется отдых. Использование кремов поможет бороться с сухостью кожи и противостоять раздражениям. Но не применяйте избыточные количества увлажнителей, так как это может спровоцировать грибковые инфекции.

Уход за волосами. Промойте волосы перед сном, чтобы вам не нужно было, как утром, в спешке сушить их с помощью фена для того, чтобы выйти на улицу. Пусть они высыхают более естественным путем. Не забывайте использовать кондиционер для волос, который обеспечивает их сияние на следующий день.