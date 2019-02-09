Ольгу Бузову сравнили с Дженнифер Лопез

33-летняя Ольга Бузова опубликовала в инстаграме снимок и видео с репетиции в танцевальном зале, на котором запечатлена в спортивных штанах, топе и бейсболке, пишет Lady.mail.
«Иду вперед, несмотря ни на что! Только кропотливым трудом можно добиться поистине высоких результатов», - пояснила Ольга Бузова.
Поклонники принялись бурно обсуждать подпись к фото и внешность Ольги, которая в спортивном образе напомнила некоторым пользователям сети 49-летнюю Дженнифер Лопез, часто публикующую в личном миркоблоге снимки с тренировок.
«Русская Джей Ло!», «Так держать, Олечка, ты лучшая», «Красавица, чем-то на Лопез похожа даже», «Спортсменка, красавица», «Фигура красивая до ужаса», — восхитились они.
Впрочем, некоторым такое сравнение показалось неуместным:
«Слишком тощая для Лопез», «Ей до голливудских звезд как до Луны».