Сб, 9.02.2019

Ольгу Бузову сравнили с Дженнифер Лопез

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Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com

33-летняя Ольга Бузова опубликовала в инстаграме снимок и видео с репетиции в танцевальном зале, на котором запечатлена в спортивных штанах, топе и бейсболке, пишет Lady.mail.

«Иду вперед, несмотря ни на что! Только кропотливым трудом можно добиться поистине высоких результатов», -  пояснила Ольга Бузова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники принялись бурно обсуждать подпись к фото и внешность Ольги, которая в спортивном образе напомнила некоторым пользователям сети 49-летнюю Дженнифер Лопез, часто публикующую в личном миркоблоге снимки с тренировок.

«Русская Джей Ло!», «Так держать, Олечка, ты лучшая», «Красавица, чем-то на Лопез похожа даже», «Спортсменка, красавица», «Фигура красивая до ужаса», — восхитились они.

Впрочем, некоторым такое сравнение показалось неуместным:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Слишком тощая для Лопез», «Ей до голливудских звезд как до Луны».

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