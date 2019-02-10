Наиболее доверчивые знаки Зодиака

Наивные и доверчивые - так говорят про людей, которые верят всему, что им рассказывают, даже самым явным небылицам. Их легко обмануть, поэтому часто становятся жертвами мошенников. Если обман раскроется и они поймут, как с ними поступили, то не факт, что в следующий раз не наступят на те же грабли, пишет Fabiosa.
Самые доверчивые под звездами
Конечно, каждый человек в какой-то мере может стать доверчивым и не заметить подвох. Но для представителей некоторых знаков зодиака это особенно характерно. Кто же они?
Стрелец
Общительные Стрельцы легко и быстро заводят знакомства. Не всегда среди них бывают только доброжелательные граждане. А если учесть, что представители этого знака еще и очень добрые, то выманить у них деньги совсем легко. И такое доверчивостью они страдают постоянно.
Рак
Они близко принимают к сердцу беды других людей, особенно, если это будет жалостливый рассказ. Готовность поделиться последним нередко играет неприятную шутку с Раками, потому что в результате такой доверчивости из дома могут пропасть многие ценные вещи. Причем отданные своими же руками.
Рыбы
Они хотя и молчат большую часть жизни, но действовать им это не мешает. Если удается убедить Рыб в важности того или иного дела, то они могут полностью довериться своему визави. Обман или розыгрыш скоро будут вычислены, а обидчик вычеркнут из списка друзей раз и навсегда.
И все же согласитесь, доверчивость - не самая худшая черта характера. Если к таким людям обращаться с искренними просьбами, то всегда можно найти сочувствие, поддержку и помощь. Это прекрасно!