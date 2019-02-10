Наиболее доверчивые знаки Зодиака

Самые доверчивые под звездами

Конечно, каждый человек в какой-то мере может стать доверчивым и не заметить подвох. Но для представителей некоторых знаков зодиака это особенно характерно. Кто же они?

Стрелец

Общительные Стрельцы легко и быстро заводят знакомства. Не всегда среди них бывают только доброжелательные граждане. А если учесть, что представители этого знака еще и очень добрые, то выманить у них деньги совсем легко. И такое доверчивостью они страдают постоянно.

Рак

Они близко принимают к сердцу беды других людей, особенно, если это будет жалостливый рассказ. Готовность поделиться последним нередко играет неприятную шутку с Раками, потому что в результате такой доверчивости из дома могут пропасть многие ценные вещи. Причем отданные своими же руками.

Рыбы

Они хотя и молчат большую часть жизни, но действовать им это не мешает. Если удается убедить Рыб в важности того или иного дела, то они могут полностью довериться своему визави. Обман или розыгрыш скоро будут вычислены, а обидчик вычеркнут из списка друзей раз и навсегда.