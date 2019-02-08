Кто же она – лучшая мама? Топ-пять мам согласно знаку Зодиака

Давайте вместе почитаем наш топ-5 мам, которых знаки зодиака наделили особыми качествами, пишет Fabiosa.ru.

1. Рыбы

Женщины этого знака чувственны, обладают эмпатией и посвящают себя заботе об окружающих. Такие мамы с малых лет приучают детей к доброте и формируют в малышах чувство сострадания. А еще, обладая творческими способностями, помогают детям реализовать себя в любом творчестве, воспитывая будущих выдающихся деятелей искусства!

2. Овен

Уверенные и независимые представительницы этого знака зодиака с малых лет формируют в своих малышах чувство самостоятельности и ответственности. Поощряют любознательность и подталкивают изучать новое. Кто знает, быть может именно мамы-Овны воспитают для нашего мира новых Илонов Масков!

3. Близнецы

Общительные и открытые, мамы-Близнецы становятся лучшим другом для своего ребенка. Оставаясь всегда молодыми в душе, они поддерживают и разделяют любые идеи своих чад. А, когда мама не только наставник, но и друг, тогда ребенок сможет реализовать себя в любой сфере и, с поддержкой мамы, добиться невероятных высот!

4. Козероги

Целеустремленные и мудрые женщины этого знака нередко занимают высокие посты и выступают для своих детей ориентиром во взрослой жизни. Ответственные, сосредоточенные и не пасующие перед трудностями мамы-Козероги могут быть немного строги со своими чадами, зато, вырастая, дети всегда остаются им благодарны за полученные бесценные знания и помощь на своем жизненном пути!

5. Весы

Комфорт и гармония в семье - вот основные приоритеты мамы-Весов, поэтому с малых лет учат детей сочувствию и щедрости. И малыш, выросший в атмосфере опеки и заботы, для многих становится лучшим другом и душой компании. А перед тем, у кого много знакомых, в будущем открывается множество дверей для реализации любых задуманных начинаний!