Рецепт вкусных сырников, которые получаются всегда и у всех

Ингредиенты:

Творог 5% — 180−200 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 3 ст.л.

Соль — щепотка

Мука — 3 ст.л. с горкой + для обваливания

Сода — ½ ч.л.

Как готовим?

Творог 5%-ной жирности идеально подходит для этого рецепта по влажности и жирности, поэтому берем именно такой процент, переадет Lady.tut.by.

Творог разминаем с яйцом и сахаром, добавляем щепотку соли. Избавляемся от всех комочков для большей однородности текстуры сырников и их воздушности.

Добавляем муку и, не перемешивая, гасим в муке соду. Это важно! Так как иначе сырники не «поднимутся» так, как надо.

Тщательно вымешиваем тесто и катаем его в колбаску. Колбаску нарезаем на шайбочки, из которых формируем наши сырники, обваливая каждый в муке.

Обжариваем сырники на хорошо разогретой сковороде на среднем огне с двух сторон. Важно, чтоб сковорода была разогрета вместе с маслом, иначе не образуется достаточно румяная и хрустящая корочка, а жариться сырники должны именно на среднем огне, чтобы они прожарились внутри.