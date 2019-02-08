Рецепт вкусных сырников, которые получаются всегда и у всех
Сырники — такое любимое и знакомое из детства блюдо, однако далеко не у всех получается приготовить это простое, казалось бы, лакомство. Сегодня раскрываем все тонкости приготовления сырников! Получится даже у тех, у кого все всегда расползается, прилипает и вообще «что-то как-то не то получилось».
Ингредиенты:
Творог 5% — 180−200 г
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 3 ст.л.
Соль — щепотка
Мука — 3 ст.л. с горкой + для обваливания
Сода — ½ ч.л.
Как готовим?
Творог 5%-ной жирности идеально подходит для этого рецепта по влажности и жирности, поэтому берем именно такой процент, переадет Lady.tut.by.
Творог разминаем с яйцом и сахаром, добавляем щепотку соли. Избавляемся от всех комочков для большей однородности текстуры сырников и их воздушности.
Добавляем муку и, не перемешивая, гасим в муке соду. Это важно! Так как иначе сырники не «поднимутся» так, как надо.
Тщательно вымешиваем тесто и катаем его в колбаску. Колбаску нарезаем на шайбочки, из которых формируем наши сырники, обваливая каждый в муке.
Обжариваем сырники на хорошо разогретой сковороде на среднем огне с двух сторон. Важно, чтоб сковорода была разогрета вместе с маслом, иначе не образуется достаточно румяная и хрустящая корочка, а жариться сырники должны именно на среднем огне, чтобы они прожарились внутри.
Подавать со сметаной, сгущенкой или вареньем. Приятного аппетита!