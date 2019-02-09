Сб, 9.02.2019
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  • Не провоцируйте «пришельцев»! Александр Васильев предостерег женщин Эстонии

Не провоцируйте «пришельцев»! Александр Васильев предостерег женщин Эстонии

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В пятницу, 8 февраля, в замке Фалль (Кейла-Йоа) прошло торжественное открытие выставки знаменитого европейского историка моды и коллекционера Александра Васильева под названием «Модный аллюр: охота и скачки». 

Репортеру портала Krasotka.ee удалось взять интервью и узнать подробности о выставке из уст самого маэстро Александра Васильева.

«Сегодняшняя экономика не самая счастливая, поэтому в нынешнем сезоне очень много делается вещей из немарких цветов, которые удобны для стирки», - отметил историк моды Александр Васильев.

Александр выразил свое мнение и на счет модных тенденций в новом весеннем сезоне 2019, предостерегая женщин:

Несмотря на то, что многие модельеры считают мини в весеннем сезоне 2019 – оптимальной длиной, все же Александр Васильев не верит в тотальный успех коротких нарядов для женщин. По словам эксперта моды, уж слишком много сейчас «пришельцев» (беженцев) в Европе, которые могут несколько агрессивно отнестись к женщине, если она слишко открыто одета. 

Если уж вы решились на мини, последуйте совету Александра Васильева и наденьте под короткий наряд плотные колготки или леггинсы, так вы не спровоцируете ненужную реакцию. 

Выставка «Модный аллюр: охота и скачки» открыта с 9 февраля по 30 июня 2019 года.

Смотрите видеоинтервью с Александром Васильевым!

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