Не провоцируйте «пришельцев»! Александр Васильев предостерег женщин Эстонии

В пятницу, 8 февраля, в замке Фалль (Кейла-Йоа) прошло торжественное открытие выставки знаменитого европейского историка моды и коллекционера Александра Васильева под названием «Модный аллюр: охота и скачки».
Репортеру портала Krasotka.ee удалось взять интервью и узнать подробности о выставке из уст самого маэстро Александра Васильева.
«Сегодняшняя экономика не самая счастливая, поэтому в нынешнем сезоне очень много делается вещей из немарких цветов, которые удобны для стирки», - отметил историк моды Александр Васильев.
Александр выразил свое мнение и на счет модных тенденций в новом весеннем сезоне 2019, предостерегая женщин:
Несмотря на то, что многие модельеры считают мини в весеннем сезоне 2019 – оптимальной длиной, все же Александр Васильев не верит в тотальный успех коротких нарядов для женщин. По словам эксперта моды, уж слишком много сейчас «пришельцев» (беженцев) в Европе, которые могут несколько агрессивно отнестись к женщине, если она слишко открыто одета.
Если уж вы решились на мини, последуйте совету Александра Васильева и наденьте под короткий наряд плотные колготки или леггинсы, так вы не спровоцируете ненужную реакцию.
Выставка «Модный аллюр: охота и скачки» открыта с 9 февраля по 30 июня 2019 года.
Смотрите видеоинтервью с Александром Васильевым!