Не провоцируйте «пришельцев»! Александр Васильев предостерег женщин Эстонии

Несмотря на то, что многие модельеры считают мини в весеннем сезоне 2019 – оптимальной длиной, все же Александр Васильев не верит в тотальный успех коротких нарядов для женщин. По словам эксперта моды, уж слишком много сейчас «пришельцев» (беженцев) в Европе, которые могут несколько агрессивно отнестись к женщине, если она слишко открыто одета.