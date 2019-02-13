Ср, 13.02.2019
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Девичник, который ты никогда не забудешь! Раскрываем секрет, где и как его провести в Таллинне

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Слово «девичник» мы привыкли ассоциировать с прекрасным событием свадьбы. Однако в обыденной суете и вечной занятости мы так мало уделяем времени друзьям и подругам, что, порой, нам, девушкам, хочется встретиться чисто женской компанией, чтобы затронуть темы, к которым мужские уши не готовы. Вопрос: где же провести такой девичник? Ответ весьма оригинальный: в шикарном авто!

В январе месяце портал Krasotka.ee провел необыкновенный розыгрыш для своих читателей под названием «Девичник с Красоткой». 28 января было названо имя победительницы. И вот «Девичник с Красоткой» состоялся.

Смотри видео и узнай, как все прошло!

Напомним, «Девичник с Красоткой» - это розыгрыш, который был проведен благодаря сотрудничеству нашего портала и фирмы аренды автомобилей в Таллинне Aldenrent.

Счастливой победительницей розыгрыша стала девушка по имени Анна. В компании своих трех подруг, Анна насладилась вечерней поездкой по Таллинну на шикарном эксклюзивном автомобиле Mercedes-Benz V-klasse.

«Незабываемая атмосфера радости и буря эмоций накрыла девчонок», - сообщает репортер портала Krasotka.ee, Ангелина Богуцкая, которой вместе со своим розовым микрофоном удалось проследить за победительницей розыгрыша.

«Больше всего девушек восхитила возможность петь в караоке, не выходя из автомобиля», - добавила репортер.

Спасибо фирме Aldenrent за сотрудничество и возможность радовать наших читателей. 

Следите за новыми розыгрышами портала Krasotka.ee, вас ждет много интересного!

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