Девичник, который ты никогда не забудешь! Раскрываем секрет, где и как его провести в Таллинне

Слово «девичник» мы привыкли ассоциировать с прекрасным событием свадьбы. Однако в обыденной суете и вечной занятости мы так мало уделяем времени друзьям и подругам, что, порой, нам, девушкам, хочется встретиться чисто женской компанией, чтобы затронуть темы, к которым мужские уши не готовы. Вопрос: где же провести такой девичник? Ответ весьма оригинальный: в шикарном авто!