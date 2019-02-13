Здоровая жизнь от Юлии Высоцкой: четыре вида физических нагрузок – это реально

Только представьте себе занятость ведущей и актрисы Юлии Высоцкой. Сложно перечесть все виды ее деятельности. Это постоянные съемки, фотосессии, встречи, переговоры, рекламные кампании и так далее. Но даже при всем этом супруга Андрея Кончаловского находит время на себя и свое здоровье, рассказывает Joinfo.ua.

В очередной раз мы можем убедиться, что человек универсален, каким бы он ни был. Человек может всё, несмотря на мнимое отсутствие возможностей и временные рамки в 24 часа в сутки. А если кто-то прямо сейчас опускает руки, мы предлагаем обратить внимание на самый настоящий живой пример здорового образа жизни – Юлию Высоцкую собственной персоной.

Как начать заниматься спортом?

«Однажды я надела кроссовки и побежала — говорю совершенно серьезно» (правописание автора здесь и далее сохранено - прим. ред.) – начала с мотивационных слов Юлия Александровна. Всё дело в том, что пока человек размышляет, строит планы, подбирает режим, график, учитывает плюсы и минусы, советуется и так далее – он никогда не начнет. Спорт – это такое дело, когда нужно встать и начать, без «Но», без «А вдруг», без «Завтра».

«Я просто в какой-то момент поняла, что нужно двигаться. И до сих пор продолжаю убеждаться в этом каждый день», - продолжает ведущая.

Затем она рассказывает, чем именно занимается и перечню ее физических занятий можно только позавидовать.

Итак, пробежка по 10 километров ежедневно. Обязательное плавание, при возможности в море, но если нет, то, как минимум, в бассейне. Пилатес и йога. В частности жена режиссера предпочитает «горячую» йогу бикрам, так как она подразумевает большую интенсивность, что очень подходит нраву Юлии.

«Это трудно, это вызов себе, но чувство удовлетворения и самоуважения в конце тренировки ни с чем не сравнить» - и в этом Высоцкая, несомненно, права.

И не стоит говорить, что нет времени. Если человек рано встает на работу, то можно встать еще немного раньше, как, впрочем, и делает Юлия Александровна. Когда на съемки на 8 утра, ее подъем обязателен в 6, благодаря чему она успевает сделать планку и принять ледяной душ.

«Физическая нагрузка совершенно необходима не только для поддержания формы, но и для эмоционального фона» - заключила звезда.