Желания по фэн-шуй: как осуществить задуманное, используя правильную энергию в квартире

Потому как сама вселенная не против помочь человеку в исполнении его желаний – нужно лишь правильно направить её силу. А фэн-шуй как раз этому делу и учит. Причём как в широком смысле этого слова, так и в прикладном, пишет Joinfo.ua. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы оказаться в состоянии загадывать желания с помощью практик фэн-шуй.

Что такое «угол силы» и как его найти

Вообще, система фэн-шуй довольно настороженно относится к углам, особенно – острым. Так как в природе они практически не встречаются, а значит – мешают естественной циркуляции энергии. Но в некоторых углах энергия, наоборот, закручивается и образует «водоворот силы», который можно использовать. Такие образования и называются «углами силы».

Как правило, это самый дальний внутренний угол комнаты, расположенный по диагонали к входной двери. Чаще всего, это левый угол комнаты, если смотреть относительно двери. Причём лучше всего использовать не угол каждой отдельно взятой комнаты, а рассматривать всё это в рамках целой квартиры.

Как правильно загадывать желания

Перед тем, как загадывать желание, нужно провести некоторую подготовительную работу. Для начала – чётко продумать, что именно вы собираетесь загадывать. Допустим, хочется укрепить финансовое положение.

Затем вы берёте все символы и талисманы, которые ассоциируются с деньгами. Лучше всего – восточные. Фигурки всяких специальных богов из японской мифологии, монетки с квадратными отверстиями, пирамидки, статуэтки черепах и лягушек. Всё это складывается у «угол силы», причём так, чтобы получилась какая-нибудь система. Просто сбросить всё скопом – не вариант.

Кроме того, туда же можно поместить фотографии и изображения, которые у вас ассоциируются с загадываемым желанием.

Затем нужно сосредоточиться на конкретной формулировке, не допускающей двусмысленных толкований. Всегда указывать примерное время исполнения желания и точные характеристики того, что вы хотите. Если вы хотите новый дом, то необходимо точно сформулировать и представить, каким он будет. Как можно больше конкретики – вселенная хоть и всемогущая, но всё равно нуждается в подсказках по поводу того, как, что и когда лучше делать.