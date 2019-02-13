Как создать талию мечты с помощью всего одного упражнения: совет японского диетолога

Это быстрое, но эффективное упражнение советуют делать своим пациентам японские диетологи. Специалисты утверждают, что после регулярного его выполнения, ваш живот станет подтянутым и плоским, а талия уменьшится в размерах. В чем секрет уникального упражнения и как его правильно выполнять?

Предварительная подготовка

Секрет заключается в том, что при выполнении данного упражнения все усилия необходимо сосредоточить на растяжении мышщ ног, спины и живота, таким образом предотвратив задержку избыточных жиров в этих частях тела.

Перед выполнением упражнения вам нужно хорошо размяться и прогреть мышцы. Так вы обезопасите себя от непредвиденных травм и растяжений. Главное помните, что зарядку нужно проводить медленно, уделяя внимание каждому участку тела. Также не забывайте следить за равномерным дыханием и ровной осанкой.

После того, как вы разогрелись приступаем непосредственно к выполнению уникального упражнения для узкой талии. Проходить оно будет в несколько этапов. Для этого выберите у себя в комнате подходящее место. Свободного пространства должно быть столько, как если бы вы пробовали садиться на шпагат. Также позаботьтесь об устойчивости – лучше воспользоваться дорожкой для йоги или же обычным ковром.

Пошаговое выполнение упражнения

1. Положите руки на бедра и поставьте ноги на ширину плеч. Держите равновесие и не забывайте про прямую вытянутую осанку. Ваши носочки должны выглядывать немного наружу и смотреть в разные стороны друг от друга.

2. Сделайте глубокое приседание и положите ладони на колени. При этом вы должны чувствовать, как работают и натягиваются ваши тазобедренные мышцы. Не забывайте выполнять каждое движение медленно и точно, чтобы убедиться, что вы чувствуете напряжение во всех мышцах.

3. На этом этапе добираемся до сути. Отведите вперед и поверните правое плечо влево и внутрь, как это показано на картинке. Левое плечо в этот момент уходит назад. Вы должны почувствовать натяжение в области бедер, талии и мышц спины. Оставайтесь в этом положении 3 секунды, а затем вернитесь в исходное.

Сделайте глубокий вдох, прежде чем будете возвращаться в исходное положение

4. Повторите шаг номер 3 в обратном направлении. Поверните левое плечо вправо и внутрь. Правое плечо должно уйти назад.

Делайте два подхода из 10 повторений каждое утро или вечер для достижения оптимального результата и помните, что физические упражнения – это ничто без здорового питания, хорошего сна и правильного распределения работы и отдыха в течение суток.