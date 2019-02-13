Женщина хотела сделать липосакцию живота, но после операции очнулась с новым носом

Героиня нашей сегодняшней истории не просто осталась недовольной результатами пластики — она столкнулась с немыслимой халатностью врача.

Когда Мариэле было 19 лет, она отправилась к родственникам в Перу, где проводят недорогие пластические операции. Из-за лишнего веса над девушкой часто издевались сверстники, поэтому она решила сделать небольшую липосакцию живота.

Перуанский хирург согласился помочь Мариэле и заверил её, что процедура пройдет быстро и безболезненно.

Однако после операции девушка очнулась с повязкой на носу. Как оказалось, врач «заодно» сделал ей ринопластику — изменил форму носа.

«Я сделал вам одолжение», — отметил хирург.

Когда Мариэла сняла повязку, то едва не лишилась дара речи. Её ноздри заметно уменьшились, носовые проходы были сильно повреждены, да и в целом форма носа, которым девушка была всецело довольна, только испортилась.

ФОТО: Youtube video

После долгих попыток Мариэлы предъявить врачу претензии хирурга всё же арестовали. Восстановить исходную форму носа женщине представилась возможность лишь в возрасте 41 года.

Случай Мариэлы — пример вопиющей халатности и вседозволенности врача. Как же обезопасить себя в случае некачественной пластики?

В каких ситуациях вам может потребоваться защита прав и интересов после операции:

Вы не удовлетворены результатами операции или они сильно отличаются от оговоренных в договоре.

После операции вам потребовалось дополнительное лечение или медицинские процедуры.

Из-за халатности хирурга или врачебной ошибки вашему здоровью причинён тяжкий вред.