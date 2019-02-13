«Воспитание мужа»: пять раздражающих недостатков мужчины, которые под силу исправить мудрой жене

Женский коктейль: мудрость, любовь, забота и ласка

На самом деле женщина может сделать из своего партнера единственного и неповторимого, которым будет гордиться сама и дети, пишет Fabiosa. Один из моментов - помочь ему избавиться от неприятных привычек, которые раздражают и нервируют. Для этого супруге надо иметь мудрость, испытывать безусловную любовь, запастись терпением, проявлять заботу и ласку. О процессе перевоспитания подскажут психологи.

1. Долго принимает решения

В этом яркое отличие мужчин от женщин, которые сразу начинают действовать, как только вопрос появился на горизонте. Мужчинам же для этого нужно время. Они все взвесят, рассмотрят с разных сторон, потому как чувствуют ответственность. Надо просто запастись терпением.

2. Разбрасывает вещи

Отголоски "мамкинского" воспитания придется исправлять методом кнута и пряника. Продолжайте собирать разбросанные вещи сами и хвалите мужа за каждую вещь, положенную в корзину для грязного белья. Если не помогает, оставьте пару раз без чистого белья и рубашек, постирав только то, что он положил для стирки. На вопрос: "Где чистое?" - покажите, где обычно он оставляет грязное. Навык с корзинкой должен быть отработан.

3. Неряшливость в одежде

Мужчина занят решением глобальных проблем на производстве и в семье, поэтому у него нет времени на такие мелочи, как обсуждение его внешнего вида. Поэтому сами подбирайте ему гардероб, следите за парфюмом по мере опустошения флакона, подсказывайте, какую шапку надеть.

4. Не ценит домашнюю работу

Рассказывайте о том, сколько всего вам удалось сделать, пока он был на работе, рыбалке, сауне. Мужчины реально не понимают, насколько домашняя работа может выматывать и сколько занимает время. А еще действеннее - периодически давать возможность самому прочувствовать это, оставляя на него детей и хозяйство.

5. Не говорит комплименты

Он просто не знает, что это такое и как их делать. Научите! Чаще говорите ему приятные слова, хвалите при нем детей, родных, друзей. Дайте понять, что все нуждаются в добрых словах, и с их помощью можно многого добиться.