Британская королева одобрила закон запрещающий фотографировать женщин из-под юбки

Королева Англии Елизавета II одобрила закон, который станет обязательным для всех в Англии и Уэльсе. Что послужило причиной введения законопроекта и какое наказание ждет нарушителей?
Теперь, наверное, каждый в Великобритании сначала хорошо подумает, перед тем как сделать с телефона необдуманный кадр из-под платья или юбки находящейся неподалеку дамы. О законопроекте, который утвердила глава монаршей семьи Великобритании Елизавета II, пишет Joinfo.ua.
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Замечанием и следующим за этим извинением в этом случае дело не решится. Наказание последует очень даже суровое — тот, кто решится сделать снимок из-под юбки барышни, не получив заранее ее согласия, может получить до 2 лет заключения в тюрьме. Также смельчак будет внесен в список правонарушителей, совершающих преступления интимного характера.
Под действие законопроекта попадают территории Великобритании и Уэльса.
Закон был одобрен в третьем и последнем чтении в Палате лордов 15 января. Теперь же его утвердила королева Англии. Сообщается, что уже с апреля данное положение вступит в силу.
Причина введения: громкий случай 2017 года
Все началось после того, как неизвестный мужчина положил телефон под юбку британской Джины Мартин и сфотографировал ее белье на музыкальном фестивале в Лондоне в 2017 году. Дама не стала оставлять все, как есть — была подана петиция, чтобы подобное включили в законодательство как нарушение закона.
Попытка женщины ввести дополнение в законодательство Великобритании получила поддержку со стороны премьер-министра Терезы Мэй, которая даже похвалила активистов во главе с Джиной. В итоге петиция англичанки собрала более ста тысяч подписей.