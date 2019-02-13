Британская королева одобрила закон запрещающий фотографировать женщин из-под юбки

Теперь, наверное, каждый в Великобритании сначала хорошо подумает, перед тем как сделать с телефона необдуманный кадр из-под платья или юбки находящейся неподалеку дамы. О законопроекте, который утвердила глава монаршей семьи Великобритании Елизавета II, пишет Joinfo.ua.

Новый закон Англии утвержден: что ждет любителей откровенных фото

Замечанием и следующим за этим извинением в этом случае дело не решится. Наказание последует очень даже суровое — тот, кто решится сделать снимок из-под юбки барышни, не получив заранее ее согласия, может получить до 2 лет заключения в тюрьме. Также смельчак будет внесен в список правонарушителей, совершающих преступления интимного характера.

Под действие законопроекта попадают территории Великобритании и Уэльса.

Закон был одобрен в третьем и последнем чтении в Палате лордов 15 января. Теперь же его утвердила королева Англии. Сообщается, что уже с апреля данное положение вступит в силу.

Причина введения: громкий случай 2017 года

Все началось после того, как неизвестный мужчина положил телефон под юбку британской Джины Мартин и сфотографировал ее белье на музыкальном фестивале в Лондоне в 2017 году. Дама не стала оставлять все, как есть — была подана петиция, чтобы подобное включили в законодательство как нарушение закона.