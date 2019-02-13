Елену Малышеву раскритиковали за ее метод похудения

«Странно! Я вчера прошла 6 км за 1час 15 минут, скорость 5.1км/час, и всего сожгла 417 ккал!» , «Елена Васильевна, в прошлый раз вы за 50 минут ходьбы сожгли только 220 ккал, а каким образом вы сейчас за 66 минут ходьбы сожгли 689 ккал?», «Я вчера в школу за старшим, вечером в поликлинику с младшим и по квартире 11 тысяч шагов. И это сожгло 214 ккал, то бишь, чтобы сжечь 600, нужно было пойти 33 тысячи шагов», «Простите, но за 66 минут ходьбы невозможно потратить 679 ккал. Если только вы ходили со штангой на спине или шли со скоростью 50 км в час. Часы врут. Это просто невозможно. Извините»(Орф. и пункт. автора здесь и далее сохранены, прим. Ред.), — рассуждают интернет-пользователи.