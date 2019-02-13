Эстонская школа моды выбрала в Москве участников конкурса Мисс и Мистер Европа

Конкурс организован при сотрудничестве с главным партнером школы моды и танца MAX MODA в России - продюсерским центром Moscow dreams.

По словам организатора, официального представителя и национального директора в России, а также художника-модельера и владельца бренда Seraphima fashion Алины Луничкиной, мероприятие прошло с огромным успехом!

Несмотря на первый опыт, на конкурс приехали множество участников из разных уголков России: из Тамбова, Тулы, Саратова, Оренбурга, Орла, Нижневартовска, Краснодара, Ростова на Дону, и конечно же, из Москвы.

Конкурсантам пришлось нелегко! Ведь они соревновались за главную награду - GRAND PRIX - поездку на конкурс Miss and Mister EUROPE 2019 в Эстонию, который пройдет на круизном судне BALTIС QUEEN Таллинн-Стокгольм-Таллинн в марте 2019 года.

«Мы были очень рады, что самому организатору европейского конкурса и председателю жюри удалось приехать в эти дни и вручить награды», - говорит Алина.

В состав жюри были приглашены также очень известные деятели разных сфер культуры и бизнеса:

Вика Викторова - финалистка конкурса красоты и таланта «Русская Красавица», ведущая, руководитель фестиваля детского и юношеского творчества «ВИКТОРИЯ»;

Яна Казакова - директор бутика «Кенгуру» одежды брендов Dolce and Gabbana, FERRE, GUCCI, FENDI;

Оксана Ковалёва - владелец и дизайнер бренда детской и молодежной одежды на российском рынке, а также в Дубае - Bear Richi;

Екатерина Тауткевич - главный редактор глянцевого журнала Trendy kids magazine в России;

Главным гостем мероприятия стала российская певица, представительница России на Детском Евровидении — 2016, участница первого сезона телевизионного шоу «Голос», Софья Фисенко.

Жюри пришлось нелегко, поскольку все участники отличились своими профессиональными навыками и умением показать себя перед публикой. Но как и в любом соревновании, есть свои победители, которым были присуждены 1, 2, 3 места в двух возрастных категориях, а также все участники получили титулы.