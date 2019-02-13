Идеальный партнер для твоего знака Зодиака в 2019 году

Овен (21 марта – 19 апреля)

Пора завязывать с «плохими парнями». Даже если от них и от того, что они творят, захватывает дух. Потому что они вряд ли смогут вскоре остепениться, а это нужно тебе. Пусть с ними и весело, ничего другого они тебе предложить не в состоянии. Тебе нужен кто-то совсем не такой. Тебе нужен спокойный и стабильный.

Телец (20 апреля – 21 мая)

Пора прощаться с прошлым и открыть свое сердце для будущего. Прошлое тянет тебя назад. Найди такого мужчину, который будет тебя ценить. Того, которые не будет внушать тебе, что ты не достойна хорошего. Найди того, рядом с которым ты будешь становиться лучше, чем ты есть.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Тебе надо найти того, кто будет так же вкладывать свои внутренние ресурсы в отношения, как и ты. Согласись, раньше ты всегда была озадачена тем, что отношения кажутся твоему партнеру чем-то совершенно неважным. Надо это изменить. Найди того, кто будет искренне хотеть быть с тобой рядом, как и ты с ним.

Рак (22 июня – 22 июля)

У тебя есть тенденция изменять своим принципам и понижать планку ради сохранения текущих отношений. И дело может буквально дойти до абсурда. В этом году надо это прекратить! Найди того, кто будет заботиться о тебе так же, как и ты о нем.

Лев (23 июля – 22 августа)

Признай: ты сознательно наступаешь на одни и те же грабли, вступая с ним в отношения, ожидая каждый раз, что он изменится. Но все остается как прежде. В 2019 году постарайся изменить свой тип мужчины. Измени свою жизнь, выйди из зоны комфорта. Так ты и встретишь свою любовь.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Хватит чувствовать вину за свои высокие стандарты. В 2019 году ты все-таки найдешь того, кто будет им соответствовать. Не бойся быть с тем, который готов инвестировать в тебя свое время и энергию. Ты сама очень требовательна к себе. И потому имеешь право быть требовательна к партнеру.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Ты слишком добрая. Ты всегда лезешь из кожи вон лишь бы помочь окружающим. И это хорошо, потому что только так ты чувствуешь себя довольной собой. Но по этой причине ты всегда выбираешь мужчин, которые нуждаются в помощи. В 2019 году выбери того, кто в состоянии жить и без тебя. И вполне неплохо.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)

Ты любишь быстрый темп жизни. Ты хватаешься за любую возможность в любви. И ты не сильно церемонишься, не тратишь времени зря на «прелюдии». И именно поэтому твое сердце часто разбивают. В 2019 ты встретишь того, кто научит тебя наслаждаться процессом неспешно, и ты перестанешь красть у себя такие ценные совместные моменты.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Тебе надо быть честной с собой и признать, что ты сохраняешь текущие отношения по неправильным причинам. И они достаточно поверхностные. В 2019 ты встретишь того, кто покажет тебя насколько это здорово по-настоящему любить другого человека. И он при этом любит тебя в ответ.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Тебе надо встречаться с тем, кто достаточно последователен. Как Козерог ты любишь постоянно себя менять. А это значит, что тебе будет достаточно непросто, потому что это требует усилий. Тебе нужен тот, который останется с тобой даже тогда, когда ты будешь переживать худшие времена.

Водолей (21 января – 18 февраля)

Стань реалисткой. Ты не будешь встречаться с идеальным мужчиной! В 2019 году бросай свои поиски прекрасного принца. Вместо этого обрати внимание на того, кто, хоть и не лишен недостатков, готов и хочет быть с тобой всем сердцем. Ты удивишься насколько счастливой он сможет тебя сделать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)