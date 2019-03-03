Что говорят о здоровье полные бедра

Представление о женской красоте быстро меняется. Сегодня одна фигура считается идеальной, завтра другая. Тяжело угнаться за модой, и сделать так, чтобы внешность соответствовала трендам. Глядя на пышные формы, многие мужчины считают их идеалом. Однако, если такая грудь в почете, то массивные бедра многие считают недостатком, пишет Ivona.