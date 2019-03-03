Сб, 16.03.2019

Конфеты Рафаэлло в домашних условиях

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Рафаэлло в домашних условиях

ФОТО: Dragomir Radovanovic / PantherMedia / Dragomir Radovanovic Scanpix

Одними из самых вкусных и популярных конфет считают Рафаэлло. Их с 1990 года изготавливает итальянская компания Ferrero. Конфета представляет собой вафельный шарик, в середине которого находится миндаль и крем на основе сахара, обезжиренного молока и растительного масла. Сверху шарик посыпан кокосовой стружкой. Стоимость коробочки Рафаэлло весом 150 г - около 90 грн.

Сегодня многие знают, что конфеты Рафаэлло вполне можно приготовить в домашних условиях. Рецептов домашних Рафаэлло несколько десятков, время от времени можно даже найти совершенно новые, которые являются настоящими шедеврами кондитеров. Очень популярны рецепты диетических Рафаэлло с заменителем сахара, пишет Lady.tochka.net.

Основу домашних конфет часто составляет творог, но мы предлагаем оригинальный рецепт Рафаэлло - из кукурузных палочек. Также используется сгущенка и сливочное масло. В серединку кладут любые орехи, обваливают обязательно в кокосовой стружке.

Ингредиенты:

  • кукурузные палочки - 100 г;
  • сгущеное молоко - 1 банка (370 г);
  • масло сливочное - 50 г;
  • орехи кешью (арахис или любые другие) - 30 г;
  • кокосовая стружка для обвалки - 80 г.

Приготовление:

  1. Пропустить палочки через мясорубку либо натереть на мелкой терке.
  2. Добавить сгущенку, перемешать до получения густой массы.
  3. Растопить масло, влить к палочкам со сгущенкой. Перемешать тщательно.
  4. Поставить в холодильник на 20 минут.
  5. Сформировать шарики, положив в середину орех.
  6. Обвалять в кокосовой стружке.

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