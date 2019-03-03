Конфеты Рафаэлло в домашних условиях

Одними из самых вкусных и популярных конфет считают Рафаэлло. Их с 1990 года изготавливает итальянская компания Ferrero. Конфета представляет собой вафельный шарик, в середине которого находится миндаль и крем на основе сахара, обезжиренного молока и растительного масла. Сверху шарик посыпан кокосовой стружкой. Стоимость коробочки Рафаэлло весом 150 г - около 90 грн.