Конфеты Рафаэлло в домашних условиях

Одними из самых вкусных и популярных конфет считают Рафаэлло. Их с 1990 года изготавливает итальянская компания Ferrero. Конфета представляет собой вафельный шарик, в середине которого находится миндаль и крем на основе сахара, обезжиренного молока и растительного масла. Сверху шарик посыпан кокосовой стружкой. Стоимость коробочки Рафаэлло весом 150 г - около 90 грн.
Сегодня многие знают, что конфеты Рафаэлло вполне можно приготовить в домашних условиях. Рецептов домашних Рафаэлло несколько десятков, время от времени можно даже найти совершенно новые, которые являются настоящими шедеврами кондитеров. Очень популярны рецепты диетических Рафаэлло с заменителем сахара, пишет Lady.tochka.net.
Основу домашних конфет часто составляет творог, но мы предлагаем оригинальный рецепт Рафаэлло - из кукурузных палочек. Также используется сгущенка и сливочное масло. В серединку кладут любые орехи, обваливают обязательно в кокосовой стружке.
Ингредиенты:
- кукурузные палочки - 100 г;
- сгущеное молоко - 1 банка (370 г);
- масло сливочное - 50 г;
- орехи кешью (арахис или любые другие) - 30 г;
- кокосовая стружка для обвалки - 80 г.
Приготовление:
- Пропустить палочки через мясорубку либо натереть на мелкой терке.
- Добавить сгущенку, перемешать до получения густой массы.
- Растопить масло, влить к палочкам со сгущенкой. Перемешать тщательно.
- Поставить в холодильник на 20 минут.
- Сформировать шарики, положив в середину орех.
- Обвалять в кокосовой стружке.