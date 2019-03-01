Будет жарко! В Таллинне выберут самую сексуальную и талантливую женщину Эстонии

Участницы успешны, красивы и самодостаточны. На конкурсе вас ждёт дефиле в великолепных дизайнерских платьях от Дианы Денисовой. Дамы будут блистать в шикарных вечерних платьях от модного молодого дизайнера Алены Демченко (бутик Luxton). Прически участницам сделает салон Kaneva Hair Studio. «Мы умеем делать красоту!» - говорит Александра Канева, основательница студии, стилист-парикмахер с 2011 года. Будет и конкурс талантов, таланты у участниц тоже очень разные, картины, вокал, танцы и многое другое. Праздник красоты и таланта пройдёт в одном из самых модных клубов столице, в клубе PRIVÉ.

По словам одного из организаторов конкурса Миллы Карпиковой, конкурс состоится в субботу, чтобы как участницы, так и гости могли спокойно расслабиться и не смотреть на часы. «Шоу продлится около трех часов. Смена нарядов, интервью, каверзные вопросы от жюри. Конечно же, будут и развлечения», - сказала Милла.

ФОТО: Промо

«Проводим конкурсы не первый раз, участницы наших предыдущих конкурсов уже успели показать себя на международных конкурсах красоты. Например, наши бабушки-красавицы привезли из Болгарии почётные титулы и третье место! Приоткроем занавес, на конкурсе для вас споёт самая красивая бабушка планеты - Инга Виролайнен, а также победительница детского модельного конкурса Future Fashion Faces Estonia 2019 Валерия Савчук. Продолжаем сотрудничество с детской вокальной студией Тайси, ее воспитанницы тоже порадуют вас своим вокалом. Наши ведущие, зажигательный Эдгар Гергель и начинающая модель Ангелина Миссуро, не дадут вам заскучать», - добавила руководитель Angel Models Agency Анна Микконен.

«Участницам предстоит подготовка к конкурсу, уже прошли первые примерки, скоро будут репетиции и фотосессия. Приятно, что сотрудничаем с одним из самых модных фотографов Татьяной Ойнус. Уже скоро фотогалерея наших участниц украсит нашу официальную страницу в Фейсбуке и каждый желающий сможет отдать голос своей любимице. По итогам зрительского голосования будет выбрана любимица публики и обладательница титулаWoman of Estonia 2019 People’s Choice. Помимо этого титула по итогам конкурса будет выбрана победительница и обладательница главной короны и титула Woman of Estonia 2019 и четыре принцессы, которых выберет наше профессиональное жюри. Состав жюри, как обычно, звёздный. Спешим успокоить, никто не останется без короны и титула»,- продолжила Анна.

Билеты на финал конкурса уже можно приобрести в Piletilevi. Не затягивайте с покупкой, перед мероприятием билеты будут стоить дороже.

Не пропустите это грандиозное событие в светской жизни Эстонии. Голосуйте за свою любимицу и приходите поддержать наших участниц в финале конкурса.