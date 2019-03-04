Женщина пришла к косметологу на новую процедуру, чтобы сделать кожу сияющей, но получила ужасные последствия и урок на всю жизнь

Так было и в случае с приглашением от "сертифицированного мастера эстетики" попробовать маску "красная ковровая дорожка". Ее представляют, как процедуру, которая осветляет кожу в домашних условиях, делает ее сияющей, увлажненной.

Но когда мастер приступила к работе, Хетер почувствовала неладное с лицом. Ей было больно. На ее обращение, мастер заметила, что у нее "слишком чувствительная кожа" и надо потерпеть. Жжение усиливалось, а когда клиентка взглянула в зеркало, то ужаснулась - лицо было красное и поцарапанное. На что ей порекомендовали пить больше воды и увлажнить лицо с помощью масляных капсул.

Этой историей Хетер поделилась в микроблоге Instagram, чтобы предупредить других о подобной небезопасной процедуре. Вынеся свой урок, она также рекомендует всем прислушиваться к ощущениям и если что-то пошло не так, то вставать и уходить:

"Просто вырывайте себя из ситуации, какой бы неловкой она ни была в данный момент. Мне надо было так поступить".

Чтобы поход к косметологу принес только радость и желаемый результат, следует тщательно подходить как к выбору клиники с сертифицированными специалистами, так и предлагаемых процедур. Важные моменты:

попросите специалиста объяснить вам суть того, что он собирается делать с вашим лицом;

уточните, какие могут быть риски для вас;

обязательно предупредите об аллергии на препараты или компоненты, если она у вас есть;

поинтересуйтесь, какую продукцию мастер будет использовать, и каков срок годности.

Визит к косметологу должен приносить радость и удовольствие!