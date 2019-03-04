Женщина пришла к косметологу на новую процедуру, чтобы сделать кожу сияющей, но получила ужасные последствия и урок на всю жизнь

Каждая женщина хочет оставаться красивой, молодой, привлекательной в любом возрасте. Тем более, если профессия обязывает, как у Хетер Мьюер. Как бьюти-редактор она испытывает на себе многие новинки косметологии, новые краски для волос, средства по уходу за лицом, телом, волосами, пишет Fabiosa. Поэтому ей часто присылают приглашения на разные процедуры, которыми она пользуется, чтобы потом рассказать читателям.
Так было и в случае с приглашением от "сертифицированного мастера эстетики" попробовать маску "красная ковровая дорожка". Ее представляют, как процедуру, которая осветляет кожу в домашних условиях, делает ее сияющей, увлажненной.
Но когда мастер приступила к работе, Хетер почувствовала неладное с лицом. Ей было больно. На ее обращение, мастер заметила, что у нее "слишком чувствительная кожа" и надо потерпеть. Жжение усиливалось, а когда клиентка взглянула в зеркало, то ужаснулась - лицо было красное и поцарапанное. На что ей порекомендовали пить больше воды и увлажнить лицо с помощью масляных капсул.
Этой историей Хетер поделилась в микроблоге Instagram, чтобы предупредить других о подобной небезопасной процедуре. Вынеся свой урок, она также рекомендует всем прислушиваться к ощущениям и если что-то пошло не так, то вставать и уходить:
"Просто вырывайте себя из ситуации, какой бы неловкой она ни была в данный момент. Мне надо было так поступить".
Чтобы поход к косметологу принес только радость и желаемый результат, следует тщательно подходить как к выбору клиники с сертифицированными специалистами, так и предлагаемых процедур. Важные моменты:
- попросите специалиста объяснить вам суть того, что он собирается делать с вашим лицом;
- уточните, какие могут быть риски для вас;
- обязательно предупредите об аллергии на препараты или компоненты, если она у вас есть;
- поинтересуйтесь, какую продукцию мастер будет использовать, и каков срок годности.
Визит к косметологу должен приносить радость и удовольствие!
А у вас случалось, что косметологические процедуры не оправдывали ваши надежды?