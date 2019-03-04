Пять досадных ошибок, из-за которых вы выглядите неухоженной. Не допускайте их!

Мысль эта по-настоящему гениальна, ведь и правда, как мы будем вкладывать в свою внешность в молодости, так и будем выглядеть в возрасте 40+. Если не делать ничего, то и красота в зрелости будет соответствовать затраченным усилиям, пишет Fabiosa.

Заведите за собой привычку ежедневно уделять время своей внешности, и тогда выглядеть сногсшибательно каждый день не составит для вас труда!

1. Следите за волосами

Грязные, сальные, покрытые перхотью волосы – это уже -100 очков к вашему образу! Если это банальная лень, возьмите себя в руки. Составьте график мытья волос, который вы ни в коем случае не будете нарушать. Если же речь идет о перхоти, себорее и других заболеваниях кожи головы, то не тяните с визитом к специалисту.

2. Растоптанная обувь

На вас необязательно должны быть лодочки от Louboutin или Manolo Blahnik, для повседневной носки удобнее всего обувь попроще – кроссовки, мокасины, балетки и т.д. Но то, что они должны выглядеть соответственно, – это основа основ! Никакой стертой подошвы, сбитых набоек, потрескавшейся кожи и уж тем более грязи. Пусть вашей ежедневной привычкой станет уход в том числе и за обувью. Приятный бонус: так она прослужит вам дольше.

3. Игнорирование эпиляции

Да, многие звезды пропагандируют бодипозитив, полное принятие своего тела, отказ от химии и прочее. Тут вам для себя придется решить, чего вам хочется больше – стать похожей в привычке не брить подмышки на звезду (сомнительное удовольствие!) или же быть просто ухоженной женщиной.

4. Отросший маникюр

Долгосрочное покрытие – настоящий прорыв в сфере красоты! Если обычный лак станет неприглядным уже через 4-7 дней, то шеллак способен продлить любование маникюром аж до 20 дней! С одной поправкой: если ваши ногти не растут как сумасшедшие. Кроме того, некоторые дамы грешат тем. что ходят с отросшим маникюром месяц, а то и больше! Мало того, что это вредит ногтям, так и выглядит очень некрасиво.

5. Небрежность в одежде

Мятая, грязная, растянувшаяся одежда – все это может создать о вас впечатление неряхи. Добавьте сюда просвечивающее белье, кофточки не по размеру (чересчур облегающие), стрелки на колготках. Эти мелочи напрочь портят образ, и, если вы хотите стать по-настоящему ухоженной женщиной, старайтесь их искоренять.